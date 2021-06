Wirtschaft & Politik

Topmoderne PV-Anlage für Europas ältestes Arbeiterbad

STEYR. Der Photovoltaikspezialist CCE – Clean Capital Energy aus Garsten errichtete auf den Dächern der Schwimmschule Steyr eine Aufdach-Photovoltaikanlage. Der nachhaltig erzeugte Strom wird besonders im Hauptbetrieb genutzt ...

Steyr/Garsten, 28. Juni 2021. – Schon im Frühjahr 2021 begannen die Vorbereitungsarbeiten für die Errichtung der PV-Anlage auf den Flachdächern der Schwimmschule Steyr. Das älteste Freibad Europas wurde seit der Gründung des „Verein der Freunde der Schwimmschule in Steyr“ im Jahr 2001 dank Subventionen von Bund und Land sowie zahlreichen freiwilligen Spenden stetig saniert und umgestaltet und ist heute eine Oase des Wohlfühlens.

Grüner Strom für den laufenden Betrieb

Für einen umweltfreundlicheren Betrieb sorgt nun eine 25,16 kWp Photovoltaikanlage, welche die Garstner Firma CCE auf den Flachdächern der Hochterrassen sowie des Umkleidegebäudes errichtet hat. Der nachhaltig erzeugte Strom, mit dem rund 8.300 Tonnen CO2 eingespart werden, wird in erster Linie für den täglichen Betrieb genutzt. Die Umwälzpumpen für die Schwimmbecken sowie das Buffet werden ab sofort durch den Sonnenstrom, der direkt vom Dach kommt, zu einem großen Teil ökologisch betrieben.

Auf ganzer Linie etwas Besonderes

„Allein schon wegen unserer Nähe zur Steyrer Au, war Nachhaltigkeit schon immer ein wichtiger Aspekt für uns. Mit der PV-Anlage können wir so nun einen weiteren wichtigen Beitrag zum Natur- und Umweltschutz leisten.“, freut sich Karl Zeilinger, der Geschäftsführer des Vereins. Und als wäre der Titel „ältestes Arbeiterbad Europas“ noch nicht besonders genug, erklärt Robert Bogner, Geschäftsführer der CCE Österreich, dass sich auch die Bauweise der Photovoltaikanlage von der Norm abhebt. „Dieses Projekt ist durch die Modulausrichtung in drei Himmelsrichtungen, nämlich nach Osten, Westen und Süden, sehr einzigartig.

Dadurch fangen wir untertags noch mehr Sonnenlicht ein und haben so eine breitere Erzeugungskurve als bei herkömmlichen PV-Anlagen.“ Projekte wie dieses zeigen, dass Steyr in Sachen Klimawende bereits auf einem guten Weg ist und vor allem, was Vereine alles bewirken können.

Über die CCE Group

Die CCE Group GmbH wurde 2010 in Österreich gegründet und konzentriert sich auf die Entwicklung, die Realisierung, die Finanzierung und das Management von großen PV-Freiflächensystemen sowie von privaten und gewerblichen PV-Dachanlagen. Mit seinem lösungsorientierten Ansatz, der die langjährige Erfahrung in der gesamten Wertschöpfungskette widerspiegelt, will das Unternehmen einen wichtigen Beitrag für die weltweite Energiewende leisten. Die CCE Group hat ihren Hauptsitz in Garsten (Österreich) und ist mit Niederlassungen in Deutschland, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Chile vertreten.

Weltweit setzt CCE Solarprojekte mit einer Gesamtleistung von mehr als einem Gigawatt in unterschiedlichen Phasen der Entwicklung um. Rund 100 Mitarbeiter tragen täglich dazu bei, diese Projekte Realität werden zu lassen.