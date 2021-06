Wirtschaft & Politik

Pfarrkirchner FPÖ stellt sich für Wahl im Herbst auf

PFARRKIRCHEN. Für die FPÖ Pfarrkirchen bei Bad Hall wird NAbg. DI Gerhard Deimek als Bürgermeisterkandidat antreten. Für die Gemeinderatswahl kandidieren weiters wieder die derzeitigen Gemeinderäte. Neu hinzukommen werden noch Andreas Leonhartsberger und Miladin Kljajic ...

Beim Wahlprogramm setzt die freiheitliche Ortsgruppe auf die Themen Familie und Kinderbetreuung sowie die Verbesserung der Lebensqualität im Dorf. Ziel für die Wahl ist eine Verbesserung zur derzeitigen Position: „Wir haben in den vergangenen Jahren sehr gute Arbeit für Pfarrkirchen geleistet. In allen Gremien, in denen wir vertreten waren, haben wir unsere Handschrift hinterlassen. Alle unsere Mandatare haben hervorragend gearbeitet, deshalb bin ich von einem positiven Ergebnis im Herbst überzeugt,“ so Bürgermeisterkandidat NAbg. DI Gerhard Deimek abschließend.