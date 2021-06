Wirtschaft & Politik

Hoch­karätig besetzte Po­di­ums­dis­kussion

STEYR. In Zusammenarbeit mit der Freiheitlichen Wirtschaft OÖ und der FPÖ Steyr-Stadt lud die Wirtschaftssprecherin der FPÖ im OÖ Landtag LAbg. GR Evelyn Kattnigg, BA (FH) am 29.06.2021 im Landgasthof Mayr in St. Ulrich/Steyr zu einer hochkarätigen Diskussion ...

zum Thema „Wirtschaft-Umweltschutz-Mobilität“. Diskutanten am Podium waren Infrastrukturlandesrat Mag. Günther Steinkellner und der Geschäftsführer der Doppler Mineralöle GesmbH Dr. Bernd Zierhut.

„Unter Einhaltung der derzeit gültigen Corona-Maßnahmenregeln konnte sich eine ausgewählte Anzahl von Entscheidungsträgern aus Wirtschaft und Politik über Parteigrenzen hinweg aus erster Hand über die Positionen der beiden Diskutanten einen Überblick verschaffen“ erläutert die Moderatorin der Veranstaltung LAbg. GR Evelyn Kattnigg. Durchaus kontroverse Themen wie Klimaneutralität, Steyrer Westspange oder Verbrennungsmotor wurden eifrig diskutiert. Bei einem gemütlichen Beisammensein konnte im Anschluss noch die eine oder andere Position mit den beiden Diskutanten besprochen und erörtert werden.

„Ich freue mich, dass die Themen Wirtschaft, Umweltschutz und Mobilität gerade in der Region Steyr so interessant aufgenommen werden, eine breite Diskussion über die Standpunkte zeigt die Wichtigkeit dieser Fragestellungen für die Zukunft. Auch konnte ein Überblick gegeben werden, welche Belastungen die Bürger in Zukunft durch überbordende Klimaschutzmaßnahmen treffen werden, Stichwort „NOVA- Erhöhung“, geplante „CO2-Steuer“ usw.“ fasst die freiheitliche Wirtschaftssprecherin zusammen. Die Veranstaltung, die auch in einem Livestream übertragen wurde, kann unter folgenden Adressen nachgesehen werden: