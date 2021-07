Wirtschaft & Politik

In steyrland steht Netzwerken an erster Stelle!

STEYR. Die Initiative steyrland – wir rocken die region! blickt weiter positiv in die Zukunft und lädt zu regionalen Netzwerkveranstaltungen. Im Zentrum der Initiative steyrland – wir rocken die region! stehen Netzwerkgedanke und regionaler Zusammenhalt ...

„Nach dem turbulenten letzten Jahr, in welchem alles auf den virtuellen Raum verlegt werden musste, freuen wir uns umso mehr wieder zu unseren Stammtischen laden zu dürfen“, so Judith Ringer, stv. Sprecherin der Initiative.



Bereits seit der Gründung von steyrland – wir rocken die region! wird darauf geachtet, den Mitgliedern und Interessent*innen Möglichkeiten zum Austausch zu bieten. „Eine regionale Plattform, in welcher man sich mit Know-How unterstützt, und gemeinsam positiv nach vorne blickt, ist die Basis unserer Initiative“, ergänzt Sprecher Alois Gruber und erklärt, warum das so wichtig ist: „In unserem bunten Netzwerk findet man immer jemanden, der ähnliche Herausforderungen kennt und den einen oder anderen Ratschlag mitgeben kann.“ Alle 20 Gemeinden des Bezirks, 69 Unternehmen, 4 Verbände, 15 Vereine und 17 Schulen sind Mitglieder der Initiative und haben zum Ziel, die Region gemeinsam zu beleben.



Stammtisch und Regionalkonferenz im Anflug

Am 20. Juli findet der nächste steyrland-Stammtisch bei Mitgliedsbetrieb Lattner GmbH aus Pfarrkirchen bei Bad Hall statt. Eine Betriebsbesichtigung des Unternehmens, welches sich auf Transportsysteme spezialisiert hat, sowie lockerer Austausch bei Speis und Trank stehen auf der Agenda. „Wir freuen uns, den nächsten Stammtisch bei uns abzuhalten. Bereits seit 2018 sind wir selbst Mitglied der Initiative und konnten dadurch viele weitere spannende Unternehmen und Personen aus der Region kennenlernen“, so Dietmar Lattner, Geschäftsführer der Lattner GmbH.

Auch die Regionalkonferenz, eine der größten Netzwerkveranstaltungen der Region, steht in den Startlöchern. Am 8. September 2021 lädt die Initiative dazu ins Holzhaus E1NS in Adlwang.



Corporate Data

Die Initiative „steyrland – wir rocken die Region!“ vernetzt Betriebe, Schulen, Politik und Unternehmen zur Stärkung der Region. Damit steigt die Attraktivität der Region für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Ausbildungseinrichtungen und für die Bevölkerung. Laufende Aktivitäten wie Arbeitsgruppensitzungen, Veranstaltungen und Medienberichte ermöglichen es Mitgliedern, aktiv an der Gestaltung der Zukunft mitzuarbeiten. Die Initiative wurde 2017 von der WKO Steyr-Land ins Leben gerufen und erarbeitet seither die unterschiedlichsten Projekte. Sprecher der Initiative ist Alois Gruber jun., Geschäftsführer agru Kunststofftechnik GmbH.

Weitere Informationen unter: www.steyrland.at