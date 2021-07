Wirtschaft & Politik

Mitter­huemer sorgt für optimales Raum­klima im Sommer

STEYR. Im Gegensatz zu mobilen Klimageräten stellt ein Split-System eine langfristige Klimalösung dar, die aufgrund der immer heißeren Sommer von vielen vermehrt begrüßt wird. Moderne Geräte sind energieeffizient und leise, sodass Sie auch im Schlafzimmer problemlos eingesetzt werden können ...

Damit direkter und unangenehmer Luftstrom vermieden wird, sind viele bereits mit Sensoren ausgestattet, die den Luftstrom von Personen ablenken oder den Betrieb verringern, sobald jemand den Raum betritt. Zudem besitzen die meisten Geräte über verschiedene Modi und Einstellungen sowie die Möglichkeit, das Gerät per App zu steuern. Besonders nützlich und kostensparend ist auch die Heizfunktion in den Übergangszeiten. Die Geräte können aber auch als Heizlösung in einem Ferienhaus oder Schrebergartenhäuschen eingesetzt werden.

Splitgeräte bestehen aus einem Innen- und Außengerät und werden fest installiert. Vor allem beim Nachrüsten einer Klimaanlage gibt es einiges zu beachten und eine Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um unteranderem die baulichen Gegebenheiten und Vorschriften abzuklären.

Mitterhuemer in Steyr ist Klimatechnik-Profi und bietet Gerät und Montage als Kombipaket an. Mit einem Team von Klimamonteuren, Kältetechnikern und Elektrikern werden alle Arbeiten als Gesamtlösung umgesetzt.