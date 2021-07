Wirtschaft & Politik

SPÖ-Chefin Gerstorfer diskutierte am Stadtplatz mit dem Publikum

STEYR. Unter dem Motto „BeiDir“ war am 3. Juli die SPÖ-Landesparteivorsitzende Birgit Gerstorfer zu Gast in Steyr. Die Besucher*innen aus Steyr und Steyr-Land nutzten die Gelegenheit, um ihre Anliegen und Fragen an die Soziallandesrätin zu richten. Es waren Fragen zu den Themen Arbeit, ...

Bildung und Pflege sowie zum politischen Umgangston, die den Bürger*innen am Herzen lagen.

„Bei meiner ‚BeiDir‘-Tour durch ganz Oberösterreich komme ich mit hunderten Menschen ins Gespräch und erfahre, was sie bewegt. Dabei kann ich unendlich viel für meine politische Arbeit mitnehmen. Mein Ziel ist es, das Leben der Menschen besser und leichter zu machen“, so Gerstorfer. In ihrem Schlussstatement ging die Landesrätin darauf ein, wer die Kosten für die Pandemie zu tragen habe, Birgit Gerstorfer: „Die Millionäre und Milliardäre sind in der Corona-Zeit noch reicher geworden, die breite Masse stemmte diese Krise. Ich setze mich dafür ein, dass die Superreichen nun einen wesentlichen Beitrag leisten.“

Auf dem Stadtplatz in Steyr waren rund 100 TeilnehmerInnen direkt bei der Diskussion dabei. Die nächste Gelegenheit mit Birgit Gerstorfer zu diskutieren gibt es am 31. Augst um 18.30 Uhr hier im Bezirk im Ennstal.