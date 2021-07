Wirtschaft & Politik

Ein „Herzlich willkommen“ zum Angreifen: Steyr begrüßt neue Bürger­Innen mit Will­kommens­mappe

STEYR. In Steyr sollen sich neu zuziehende Menschen von Beginn an gut zurechtfinden. Das ist das erklärte Ziel der neuen Willkommensmappe. Ab sofort gibt es diese Broschüre für alle, die sich im Meldeamt als neue Bürgerinnen und Bürger eintragen ...

Kompakte Info als Starthilfe

Wie und wo erfahre ich, was in der Stadt los ist? Wo finde ich wichtige Abteilungen des Magistrats? Wie funktioniert das mit dem Müll oder mit dem öffentlichen Verkehr in Steyr? Infos zur Kinderbetreuung, übersichtliche Pläne und Anlaufstellen: In der Willkommensmappe finden sich kompakte Erst-Informationen zu vielen Lebensbereichen.

„Steyr hat viele Angebote und Möglichkeiten. Auch für Alteingesessene ist es schwierig, hier den Überblick zu bewahren. Umso größer ist die Anforderung an Neue, sich einen Überblick zu verschaffen. Schön, dass wir unseren neuen Bürgerinnen und Bürgern jetzt eine erste Orientierungshilfe in die Hand geben können“, freut sich die Magistratsdirektorin Martina Kolar-Starzer.

Willkommensmappe: Ein wertschätzendes Zeichen

Über den Servicecharakter hinaus sieht der Steyrer Sozialreferent Stadtrat Michael Schodermayr in der Mappe ein wertschätzendes Zeichen an die neuen Bürgerinnen und Bürger: „Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Menschen aus nah und fern für Steyr als ihren neuen Lebensmittelpunkt entscheiden.“ Neuzugezogene bringen immer auch neue Ideen, frische Impulse und ihre Kompetenzen ein. „Gerade eine Wissens- und Industriestadt wie Steyr braucht beständig frischen Wind“, betont Stadtrat Schodermayr. Die Mappe signalisiert für ihn daher auch ein „Herzlich willkommen“ an die Neuen.

Erste Auflage mit Entwicklungsperspektive

Die Steyrer Willkommensmappe unterscheidet sich von Angeboten dieser Art in anderen Kommunen vor allem durch die Entwicklungsperspektive. Gemeinsam mit den neuen Bürgerinnen und Bürgern wird der Inhalt der Mappe laufend weiterentwickelt. Ein eingearbeiteter Feedback-Link mit QR-Code soll die neu Zugezogenen zur Teilnahme an einer kurzen Online-Umfrage ermuntern. So werden die künftigen Auflagen dieser Mappe noch besser auf die Bedürfnisse der neuen Bürgerinnen und Bürger eingehen.

Entstanden ist die Mappe im Rahmen des Prozesses „Zusammenleben in Steyr“. Sie ist eine von vielen Maßnahmen, die das gute Zusammenleben in Steyr fördern. Erarbeitet wurde die Mappe in einer magistratsinternen Projektgruppe, die von der Integrationsstelle OÖ (istOÖ) und dem Unternehmen BeraterInnen vor.Ort (BvO) unterstützt wurde.