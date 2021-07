Wirtschaft & Politik

Andreas Böck neuer Vorsitzender der Jungen Generation

STEYR. Die Junge Generation (JG), die SPÖ-Jugendorganisation, hat einen neuen Vorsitzenden. Andreas Böck - Urenkel des Steyrer Widerstandskämpfers Franz Draber - (29) aus Steyr wurde am 9. Juli einstimmig gewählt. Das Team des Vorstandes besteht aus jungen und motivierten Köpfen, die bereits tatkräftig im Bezirk engagiert sind ...

„Ich freue mich sehr über diese große Zustimmung“, sagt Andreas Böck. Der 29-Jährige ist von Beruf Deutschtrainer im Migrationsbereich. Böck weiter: „Mit dem neuen Vorstand und mit unseren jungen SPÖ-Mitgliedern wollen wir einige Jugendthemen in den Mittelpunkt rücken. Es geht um Treffpunkte für junge Menschen - vor allem in manchen Landgemeinden gibt es diesbezüglich Vorschläge oder Forderungen von Jugendlichen bzw. sehr zielführende Ideen - die gehören umgesetzt!“

Weitere Themenschwerpunkte setzt der neue JG-Vorsitzende auf die politischen Zugänge für junge Menschen. Andreas Böck: „Wir wollen die Kontaktmöglichkeiten für junge Erwachsene zur Politik modernisieren und verbessern. Dafür werden wir die Kommunikation auf den digitalen Weg, sowie auch im echten Leben vor allem bei Events verstärken.“

Bei der Konferenz waren als Ehrengäste unter anderem dabei: SPÖ-Landtagsspitzenkandidatin Sabine Engleitner-Neu, Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Holzleitner, sie ist auch JG-Landesvorsitzende und seit kurzem bundesweite SPÖ-Frauen-Chefin, und JG-Landesgeschäftsführerin Pia Mayr.

Die sozialistische Arbeiterjugend hat Tradition in der Familiengeschichte, bereits der Urgroßvater von Andreas Böck, Franz Draber, war beim Aufbau des Widerstands gegen den Nationalsozialismus in Steyr aktiv und kämpfte in der Antifaschistischen Bewegung.