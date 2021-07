Wirtschaft & Politik

Spitzen­kan­di­da­tin Judith Ringer auf Zuhör­tour durch Steyr

STEYR. Gemeinsam mit ihrem Team hat Judith Ringer eine Zuhörtour durch ganz Steyr gestartet. Die Tour soll dazu genützt werden, um von der Steyrer Bevölkerung zu erfahren wo der Schuh drückt bzw. was die Menschen in Steyr bewegt. „Um unsere Heimatstadt Steyr in gute Zukunft zu führen, ...

braucht es zeitgemäße Innovationen, frische Ideen und neue Impulse.“, erklärt Spitzenkandidatin Judith Ringer. „Daher möchte ich mit der Steyrer Bevölkerung das Gespräch suchen, denn niemand weiß besser, was Steyr für eine gute Zukunft braucht, als die Steyrer Bürgerinnen und Bürger.“, ist Ringer überzeugt.

Die bis Mitte August laufende Tour wird in den nächsten Wochen an folgenden Locations einen Halt machen:

Hotel & Restaurant Mader (17.07. von 09:00 – 11:00),

China Restaurant XI Yan Yan (21.07. von 17:30 – 19:00),

Rainer’s Cafe & Bar (23.07. von 15:00 – 17:00),

Gasthaus Zöchling (28.07. 17:30 – 19:00),

The Irish Pub (30.07. von 17:00 – 19:00),

Mostbauer Wieser (07.08. von 17:00 – 19:00) und

Xandlwirt Steyr (11.08. von 17:30 – 19:00).

Weiter Infos zu den Terminen unter: https://steyr.oevp.at/termine/