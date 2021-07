Wirtschaft & Politik

Follow the green way: HRINKOW erzeugt 95% vom Strom am Dach

STEYR. Die traditionsreichen Steyrer Firmen Hrinkow Bikes und Top Real legen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. Bereits im Jahr 2019 ließen die Steyrer Radprofis Alexander und Domink Hrinkow eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 14,3 kW auf den Dächern ... ihres Firmengebäudes in der Steyrer Haratzmüllerstraße installieren. Nun folgte im Frühsommer 2021 die Erweiterung auf dem Dach der angebauten Radwerkstatt. Die zusätzlich installieren PV-Module bringen eine weitere Leistung von 14,4 kW. Wolfgang Schober, Geschäftsführer von Top Real Immobilien, hat die PV-Anlage mitfinanziert und freut sich über den Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. „Der Radsport ist von Grund auf mit der Natur verbunden. Da liegt es nur nahe, auch das Geschäftsgebäude diesem Kriterium anzupassen. So ein Projekt unterstützt man gerne!“, so Schober. Speicherlösung sorgt für optimale Nutzung

Die vom Garstner Photovoltaikspeziallisten CCE – Clean Capital Energy - installierte Gesamtleistung von 28, 7 kWp, erzeugt pro Jahr 28.700 kWh Strom, was in etwa dem Jahresbedarf von acht Haushalten entspricht. Zusätzlich zu den Photovoltaikmodulen wurde auch ein moderner Stromspeicher eingebaut. Mit diesem verfügt Sport Hrinkow nun über ein leistungsstarkes Gesamtsystem zur Nutzung des Solarstroms, Verluste bei der Nichtnutzung des Stromes werden durch die Speichermöglichkeit vermieden. „Wir haben viele Sportfans im Unternehmen. Daher war es für uns als begeisterte Sportler auch eine besondere Ehre, Alexander und Dominik Hrinkow bei der Realisierung dieser PV-Erweiterung zur Seite zu stehen.“, berichtet Robert Bogner, Geschäftsführer der CCE Österreich, über das gelungene Projekt. Tankstelle für E-Autos und E-Bikes

Am Puls der Zeit ist Hrinkow natürlich auch bei der E-Mobilität. Ein Leistungsfähige Tankstelle für E-Autos und E-Bikes wurde vor kurzem in Betrieb genommen und bietet Kunden die praktische Möglichkeit, während ihrem Einkauf ihre Fahrzeuge zu laden.