Wirtschaft & Politik

Markus Vogl diskutiert in den Stadtteilen

STEYR. SPÖ-Bürgermeisterkandidat Markus Vogl lädt mit seinem Team zur Diskussion ein. Die erste Möglichkeit mitzudiskutieren gibt es am Dienstag, 20. Juli, in Zentrumsnähe in der Schwechater (Brucknerplatz). Am Mittwoch, 21. Juli, ist das rote „Team Markus Vogl“ im Stadtteil Tabor ...

beim Xandlwirt (Stadthalle). Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

„Mein Team und ich laden dazu ein, über Steyr zu reden. Dazu gibt es Infos über aktuelle Themen, ich freue mich schon sehr auf den persönlichen Gedankenaustausch “, betont Markus Vogl.