Wirtschaft & Politik

McDonald’s Restaurant Tabor/Resthof feiert Eröffnung

STEYR. Gemeinsam mit den Vizebürgermeistern Ing. Markus Vogl und Dr. Helmut Zöttl und zahlreichen Gästen aus der Region sowie den wichtigsten Projektpartnern wurde das neue McDonald’s Restaurant in Steyr am 19. Juli 2021 offiziell eröffnet. Das Restaurant in der Marlen-Haushofer-Straße 1 ...

ist mittlerweile das elfte McDonald’s Restaurants, das von McDonald’s Österreich selbst geführt wird und schafft zusätzlich rund 50 neue Arbeitsplätze in der Region.

Der Neubau im Steyrer Stadtteil Tabor-Resthof umfasst alles, was bei McDonald’s State of the Art ist: Mit doppelspurigen McDrive, McCafé und Tischservice lässt das neue McDonald’s Restaurant keine Wünsche offen und versteht sich als Treffpunkt für GenießerInnen aus der Region, Familien und Reisende. Ein großer Gästebereich im modernen Wood & Stone-Design lädt mit 108 Sitzplätzen im Innenbereich und 72 weiteren Plätzen auf der Terrasse zum Verweilen, Entspannen und Wiederkommen ein. „Wir freuen uns sehr, dass wir nach nur fünf Monaten Bauzeit planmäßig unser Restaurant hier in Steyr eröffnen können – mit offener Atmosphäre und viel Platz für alle Generationen. Mit dem Neubau investieren wir als Gastgeber ganz bewusst in die Stadt Steyr und schaffen rund 50 neue Arbeitsplätze in der Region“, so Michael Öhler, Director Operations bei McDonald’s Österreich. Mit 9.600 MitarbeiterInnen, ist das Unternehmen einer der größten Arbeitgeber in der Systemgastronomie.

„Mit der Neueröffnung des bereits zweiten McDonald’s Restaurants in Steyr sichert McDonald’s Österreich langfristig zukunftssichere Arbeitsplätze und sorgt für regionale Wertschöpfung in der Region. Ich wünsche dem McDonald’s-Team hier auf diesem neuen, zweiten Standort in Steyr viel Erfolg und vor allem viele zufriedene Kunden“, so Vizebürgermeister Ing. Markus Vogl bei der Eröffnung, bei der unter anderem auch die beiden Landtagsabgeordneten Regina Aspalter und Evelyn Kattnigg, Gemeinderat Florian Schauer sowie Vizebürgermeister Helmut Zöttl teilnahmen.

Modernes Gastronomieerlebnis & neueste Gebäudestandards

Das von den Architekten Marius Consulting ZT GmbH geplante Restaurant bietet nicht nur beste Qualität, sondern auch ein innovatives und hochmodernes Gastronomieerlebnis. Im integrierten McCafé können Gäste Kaffee- und Teespezialitäten, saisonale Getränke-Highlights und ein abwechslungsreiches Mehlspeisen-Sortiment genießen. Beim Bau des neuen Gebäudes setzte McDonald’s Österreichaußerdem den konsequenten Wegseiner Nachhaltigkeitsstrategie fort. So wurdeder Standort in Steyr nach den neuestenUmwelt- und Gebäudestandardserrichtetund ist mit einer Photovoltaik-Anlage einer Luftwärmepumpe sowie einer leistungsstarken E-Tankstelle mit zwei Ladepunkten ausgestattet.

Regionale Werschöpfung

McDonald’s Österreich ist mit fast 40.000 landwirtschaftlichen Partnerbetrieben der größte Gastronomiepartner der heimischen Landwirtschaft. Mit dem neuen Standort in Steyr profitieren auch zahlreiche oberösterreichische Partnerbetriebe: Aktuell bezieht der Systemgastronomie-Marktführer 70 Prozent seiner Lebensmittel aus Österreich und setzt dabei vor allem beim Rindfleisch auf höchste Qualität aus Oberösterreich – beispielsweise sind rund 3.200 oberösterreichische Höfe an dem erfolgreichen M-Rind Qualitätsprogramm beteiligt.

Das neue McDonald’s Restaurant und das McCafé in der Marlen-Haushofer-Straße 1 im Stadtteil Tabor- Resthof in Steyr begrüßt seine Gäste täglich von Montag bis Sonntag von 07:00 bis 24:00.