Wirtschaft & Politik

Kommerzialratstitel für Eduard Riegler

STEYR. WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer überreichte im WIFI Linz dem Bezirksstellenobmann der WKO Steyr-Stadt Eduard Riegler das Dekret über die Verleihung des Berufstitels „Kommerzialrat“. Eduard Riegler, Geschäftsführer der Riegler Metallbau GmbH, Steyr und Bezirksstellenobmann der WKO Steyr-Stadt ...

KommR Eduard Riegler, 1960 in Weyer-Land geboren, absolvierte die HTL für Maschinenbau in Waidh-ofen/Ybbs und startete nach erfolgreich abgelegter Schlossermeisterprüfung 1983 seine unternehmerische Laufbahn mit einer kleinen Metall- und Kunstschlosserwerkstätte in einem Steyrer Vierkanthof. Schon der erste Auslandsauftrag – ein Beleuchtungskörper für eine Moschee in Kuwait – war der Startschuss für eine rasante Aufwärtsentwicklung der Riegler Metallbau GmbH, die – im Stahl-, Alu-, Edelstahl-Buntmetall- und Blechbau tätig ist.



Eduard Riegler ist ein Vorzeigeunternehmer mit Engagement und Weitblick. Er ist ein erfolgreicher und kreativer Bestandteil des heimischen Wirtschaftslebens und ein ausgezeichnete Fachmann seiner Bran-che.

Neben seiner erfolgreichen unternehmerischen Tätigkeit setzt Kommerzialrat Riegler sein Fachwissen und seine Expertise in der Interessensvertretung ein.

Er kümmert sich als Obmann der WKO Steyr-Stadt unermündlich um die Anliegen der Steyrer Unterneh-men. In dieser Funktion verfolgt er konsequent das Ziel, den Wirtschaftsstandort Steyr zu stärken und die traditionsreiche Arbeiterstadt Steyr zu einer Freizeit-, Bildungs- und Forschungsstadt weiterzuentwi-ckeln.