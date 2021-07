Wirtschaft & Politik

Richard Kerbl tritt an, um in Sierning die Mehrheit eindeutig zu halten

SIERNING. Der gebürtige Sierninger Richard Kerbl tritt für die Sozialdemokraten als Bürgermeisterkandidat an. Sein Ziel ist es, die Mehrheit im Gemeinderat zu halten. „Ich möchte die Zukunft unserer Gemeinde gemeinsam mit allen Sierningerinnen und Sierningern gestalten ...

Mir ist wichtig, dass alle Ihre Anliegen und Ideen einbringen können“, sagt er. Richard Kerbl tritt gemeinsam mit weiteren 73 Kandidatinnen und Kandidaten an.



Vorhaben der Sierninger Sozialdemokraten sind: Naherholungsgebiete schützen und mehr Grün in die Ortszentren bringen, die Errichtung von neuen Geh- und Radwegen sowie der Bau eines neuen Altstoffsammelzentrums. „Neue Betriebe anzusiedeln, die Wirtschaft zu stärken und damit Arbeitsplätze im Ort zu sichern stehen ebenfalls ganz oben auf unserer Prioritätenliste“, so Richard Kerbl. Weiters sind Neubau bzw. Sanierung von wichtigen Einrichtungen geplant: die Volksschule Sierninghofen, das Feuerwehrdepot Neuzeug und das Musikheim Hilbern plus die Rettungszentrale stehen auf dieser Agenda.



Richard Kerbl lebt in einer Partnerschaft und ist Vater einer erwachsenen Tochter. Beruflich ist er als Logistikplaner tätig. Als Obmann der Kampfsportfreunde Sierning ist er privat recht sportlich unterwegs. Bogenschießen, Laufen, Tennis und Radfahren zählen zu seinen Hobbies.



Im vergangenen Jahr wurde Richard Kerbl zum 1. Vizebürgermeister der Marktgemeinde Sierning gewählt. Richard Kerbl hat in dieser Funktion bereits viele Aufgaben und Projekte vom scheidenden Bürgermeister Manfred Kalchmair übernommen. Bestens eingearbeitet und vorbereitet tritt Richard Kerbl gemeinsam mit seinem Team an, um Sierninger Bürgermeisters zu werden.

Mit seinem Team ist er in allen Ortsteilen unterwegs, er besuchte zudem bereits viele Haushalte im ganzen Gemeindegebiet. „In einer groß angelegten Umfrage wird die Bevölkerung zudem die Möglichkeit haben, über die Priorität von Projekten und Vorhaben in der Gemeinde unmittelbar mitzuentscheiden“, betont der sozialdemokratische Kandidat.



Kürzlich präsentierte er sein Team für die kommende Gemeinderatswahl am 26. September. Bei seiner Nominierung hatte Richard Kerbl eine Zustimmung von beeindruckenden 100 Prozent erreicht! Das Team selbst wird bei Wahl mit der Listenbezeichnung „Richard Kerbl – TEAM SIERNING“ antreten.



Hinter Richard Kerbl gehen Vizebürgermeister Helmut Reiterer, die beiden Gemeindevorstände Ursula Auer und Birgit Heidlberger sowie Teamsprecher Bernhard Bräuer ins Rennen. Als Kandidatin für die Funktion der 3. Vizebürgermeisterin wurde Ursula Auer einstimmig nominiert.



Mit insgesamt 74 Personen wird die mögliche Anzahl an Kandidaten maximal ausgeschöpft. „Ein tolles Team für die Zukunft unserer Gemeinde. Eine perfekte Mischung aus allen Altersschichten, Berufsgruppen und – was besonders wichtig ist - aus allen Ortsteilen in unserer Gemeinde“, unterstreicht Richard Kerbl.



Bemerkenswert ist vor allem der hohe Anteil an Neueinsteigern auf der Liste. Knapp 60% sind zum allerersten Mal bei einer Wahl dabei. Fast jeder Dritte auf der Liste ist unter 35 Jahre. „Das hat es in dieser Form eigentlich noch nie gegeben. Das zeigt, dass sich sehr viele Sierningerinnen und Sierninger von unseren Vorhaben angesprochen fühlen“, freut sich Richard Kerbl über die positive Aufbruchsstimmung in seiner Gemeinde.



Und noch etwas ist neu: Entsprechend einer internen Vereinbarung, wird die Vergabe der Mandate im TEAM SIERNING an die Zahl der erreichten Vorzugsstimmen geknüpft. Für den Einzug in den Gemeinderat ist eine Mindestgrenze von 45 persönlichen Vorzugsstimmen notwendig. Nachrückungen erfolgen entsprechend der von den einzelnen Kandidaten erzielten Gesamtzahl an Vorzugsstimmen. „Mir ist wichtig, dass jeder zukünftige Gemeinderat aus meinem Team über einen starken Rückhalt in der Bevölkerung verfügt“, hebt Richard Kerbl hervor. „Außerdem haben wir bis zum letzten Listenplatz ganz tolle Persönlichkeiten im Team. Wir wollen allen eine faire Chance geben, dass sie sich ganz nach vorne kämpfen können.“



„Was mich auch sehr freut ist, dass wir mit unserem Team auch alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens in unserer Gemeinde abbilden. Ehrenamtliche Mitarbeiter und Funktionäre aus den Sport- und Fußballvereinen sind ebenso vertreten wie aus der Freiwilligen Feuerwehr, dem Siedlerverein, dem Roten Kreuz, den Kinderfreunden, dem Pensionistenverband, den Naturfreunden sowie aus den ehrenamtlich geführten öffentlichen Büchereien“, unterstreicht Richard Kerbl die Breite seines Teams.