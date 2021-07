Wirtschaft & Politik

Mehr Spender für Hundekot-Beutel im Resthof

STEYR. Prompt reagiert hat die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft (GWG) der Stadt Steyr auf eine Anregung des Teams von „Wohnen im Dialog“ und den vielfachen Wunsch der Bevölkerung nach mehr Hundekotbeutel-Spendern im Resthof: ...

In Zusammenarbeit mit den Kommunalbetrieben (KBS) sind vor kurzem sechs neue Metallspender in der Steyrer Nordstadt montiert worden. Und zwar – zusätzlich zur bereits seit Jahren bestehenden Hunde-Gackerl-Sackerl-Station an der Kreuzung Siemens-/Resthofstraße – auf folgenden Plätzen: Zugangsbereich Waldspielplatz/Siemensstraße 31, Zugang zum Lauberleitenweg beim Objekt Ofnerstraße 1, bei der Zufahrtsstraße zu den Häusern Resthofstraße 46–52, Zugangsbereich zum Lauberleitenweg nahe dem Haus Resthofstraße 92, bei den Parkplätzen zu den Wohnhäusern Infangstraße 20–30, Zugang Grandyplatz bei den Parkplätzen zum Objekt Siemensstraße 3.



In Summe stehen im gesamten Steyrer Stadtgebiet nun etwa vierzig Beutel-Spender samt Abfallbehälter zur Verfügung. Die genauen Standorte findet man auf der Homepage der Stadt Steyr unter www.steyr.gv.at/sackerlspender. Die Gratis-Sackerl sollen das Beseitigen der Exkremente erleichtern, wozu Hundebesitzer laut Oö. Hundehaltegesetz ja verpflichtet sind. Das regelmäßige Nachfüllen der Beutel übernimmt die Arbeitsgruppe Resthof der Stadtgärtnerei.



Foto © Magistrat Steyr

Die GWG der Stadt Steyr hat für den Stadtteil Resthof sechs zusätzliche Hundekot-Sackerl-Spender angeschafft, die vor kurzem von Mitarbeitern der Kommunalbetriebe montiert worden sind. Im Bild (von rechts) Kommunalbetriebe-Referent Vizebürgermeister Markus Vogl, der technische Geschäftsführer der GWG Robert Weidinger mit seinem Hund Perro, Stadtgärtner Walter Offenthaler von den Kommunalbetrieben, Alexander Koller – Ansprechpartner des Volkshilfe-Projekts „Wohnen im Dialog“ und der für das Veterinärwesen zuständige Stadtrat Gunter Mayrhofer mit seinem Hund Tino.