Wirtschaft & Politik

Diskussion über Perspektiven der Mobilität in Steyr

STEYR. Am 30. Juli 2021 endete die Ausstellung AUTOKORREKTUR im FH-Gebäude III, die von Stadtrat Reinhard Kaufmann und Gemeinderätin Maria Lindinger nach Steyr geholt wurde. In einer von Ursula Kopp moderierten Schlussveranstaltung am Kulturcontainer ...

... beim MAW wurden am 29. Juli mit Vertreterinnen und Vertretern der Parteien im Steyrer Gemeinderat Perspektiven und Visionen für die Mobilität der Zukunft in Steyr diskutiert. Seitens der SPÖ und des Bürgerforums nahm überraschend niemand daran teil. Die Diskussion verlief trotz teilweise emotionaler Beiträge und unterschiedlicher Positionen sachlich und respektvoll.



Aus dem Publikum wurden vor allem notwendige Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung, ein wachsender Fahrradverkehr auf lückenhaften aber auch sehr schönen Radrouten, die vielen kurzen Fußwege in der Stadt, Plus und Minus beim öffentlichen Verkehr, Anreize für´s häufigere Wechseln vom Auto auf Fahrrad und ÖV, Fehlentwicklungen in der Raumplanung, oder bessere Lösungen für Wirtschaftsverkehr und Pendler/innen angesprochen.



Ruth Pohlhammer, Spitzenkandidatin der Grünen für den Gemeinderat, sprach sich klar gegen den Bau der Steyrer Westspange aus und wies dabei auch auf die Nachteile weiterer Bodenversiegelung und den notwendigen Schutz wertvoller landwirtschaftlicher Böden für unsere Ernährungssicherheit hin.



Harald Peham, aussichtsreicher Kandidat der ÖVP für den Gemeinderat, wies darauf hin, dass der Wechsel vom Auto zu ÖV, Fahrrad, Zufußgehen Unterstützung durch entsprechend attraktive öffentliche Infrastruktur braucht. Dafür sei auch mehr Kooperation mit den Nachbargemeinden nötig.



David König, FPÖ, argumentierte für die Westspange als logisches Projekt für einen mit Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum zunehmenden Verkehr, sowie dadurch mögliche Entlastung für innerstädtische Straßen und deren Anwohner. Er wünschte sich auch mehr Bürgerbeteiligung nach Schweizer Vorbild in der Verkehrspolitik.



Pit Freisais, NEOS, forderte ein neues Gesamtverkehrskonzept um neue Anforderungen erfüllen und das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 erreichen zu können. Bei dessen Erstellung hält er die Beteiligung der Bürger/innen und der Unternehmen für wichtig.



Stadtrat Reinhard Kaufmann teilte die Hoffnung anderer Teilnehmer/innen auf eine weniger autofixierte Mehrheit im Gemeinderat nach den Wahlen am 26. September und schlug als konkretes Projekt für eine fairere Verteilung des Platzes auf den Steyrer Straßen den Umbau einer Fahrspur des Blümelhuberberges zum Radweg vor.



Der Kulturcontainer beim MAW hat sich als hervorragende Location für eine offene Diskussionsveranstaltung erwiesen.