Wirtschaft & Politik

Viele neue Ideen für Steyr bei der „Ringer On Tour“

STEYR. Die Zuhörtour im Hotel & Restaurant Minichmayr findet am Dienstag 3. Aug. 2021 von 17:30 bis 19:00 Uhr statt. Seit Anfang Juli ist die Spitzenkandidatin der ÖVP Steyr Judith Ringer mit ihrem Team auf größer Zuhörtour in ganz Steyr unterwegs ...

Bei den schon stattgefundenen Terminen hat es zahlreiche Gespräche mit der Steyrer Bevölkerung gegeben.



„Ich nutze diese Tour dazu, um von den Steyrerinnen und Steyrern zu erfahren wo der Schuh drückt bzw. was ihre Anliegen für die Zukunft von Steyr sind.“, so Ringer.



In acht verschiedenen Lokalen quer durch ganz Steyr waren Ringer und ihr Team bereits unterwegs. In den vielen Gesprächen mit Bürger:innen haben sich folgende Hauptthemen herauskristallisiert: Die extreme Zubetonierung des Stadtteiles Tabor; Mobilität, Ausbau der Radwege. „Wir sind über jeden Input der Bevölkerung sehr froh“, erklärt die Spitzenkandidatin, die die vielen Anregungen und Ideen in ihr Programm für die Zukunft von Steyr einbauen will.



Die nächsten Stopps der Tour

Die noch bis Mitte August laufende Tour wird in den kommenden zwei Wochen an folgenden Locations einen Halt machen: Hotel & Restaurant Minichmayr (03.08. von 17:30 – 19:00), Mostbauer Wieser (07.08. von 17:00 – 19:00) und Xandlwirt Steyr (11.08. von 17:30 – 19:00).



Weiter Infos zu den Terminen unter: https://steyr.oevp.at/termine/