OÖ Seniorenbund: Steyr und Weyer erfolgreichste Ortsgruppen in der Mitgliederwerbung 2020

STEYR. Die Ortsgruppe Weyer war im vergangenen Jahr – von 1.1.2020 bis 31.12.2020 – die erfolgreichste Ortsgruppe des Bezirks Steyr-Land in Sachen Mitgliederwerbung. Weyer gewann sowohl die Wertung „Neumitglieder absolut“, ...

... als auch die Wertung „Neumitglieder relativ“. Insgesamt konnten dort mehr als 30 neue Mitglieder im OÖ Seniorenbund begrüßt werden. Im Bezirk Steyr gewann die Ortsgruppe Steyr beide Wertungen. Prämiert wurden die erfolgreichen Werberinnen und Werber Anfang Juli in Ansfelden.



Seniorenbund Landesobmann LH a.D. Dr. Josef Pühringer bedankte sich bei den Werberinnen und Werbern für ihren tatkräftigen Einsatz im vergangenen Jahr. „Die Funktionärinnen und Funktionäre sind das Fundament des Seniorenbundes. Sie sind es, die unsere Organisation so stark machen, denn sie kümmern sich tagtäglich um die Anliegen der Menschen“, betonte Pühringer. In Anbetracht der Corona-Pandemie seien die Funktionärinnen und Funktionäre in letzter Zeit besonders gefordert gewesen. Dass es trotz der schwierigen Umstände gelungen sei, zahlreiche neue Mitglieder für den Seniorenbund zu gewinnen, zeige, welch hervorragende Arbeit sie in den Ortsgruppen leisten, so Pühringer.



Fotos © OÖ Seniorenbund;

Weyer v.l.: SB Landesgeschäftsführer Mag. Franz Ebner, SB Bezirksobmann Bgm. a.D. Johann Aigner, Ortsobfrau Gertraud Hrubes und Landesobmann LH a.D. Dr. Josef Pühringer.