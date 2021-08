Wirtschaft & Politik

Lietz baut den Standort Steyr aus und eröffnet einen neuen Radshop in Wolfern!

STEYR/WOLFERN. Die Lietz-Gruppe (Auto-Motorrad-Fahrrad) bereitet den nächsten Schritt der Weiterentwicklung vor. Das vorhandene Autohaus in Steyr wird großzügig ausgebaut und um die Marke Hyundai erweitert ...

Dazu entsteht eine völlig neue Werkstätte inklusive Ersatzteillager und Reifenhotel. Am Standort Wolfern wird der ehemalige Schauraum zum neuen Radshop Lietz Wolfern umgestaltet. Zusätzlich werden die Kapazitäten der markenfreien Karosserie- und Lackierwerkstätte Identica erweitert. Der Hyundai-Verkauf (ehem. in Wolfern) ist jetzt bei Lietz Steyr erreichbar! Das Verkaufsteam von Lietz Steyr freut sich, Sie zu Hyundai, Mazda und Suzuki zu beraten!



Genau 20 Jahre nach Eröffnung der ersten, oberösterreichischen Lietz-Filiale wird der Standort in Steyr, Wolfernstraße groß ausgebaut. Die bestehenden Marken Mazda und Suzuki werden durch Hyundai ergänzt. Der zusätzlichen Platzbedarf wird mit einer umfassenden Gebäudeerweiterung gedeckt. Nach Fertigstellung werden hier in Steyr somit Neuwagen der Marken Hyundai, Mazda und Suzuki sowie Gebrauchtwagen verkauft und serviciert. Dabei wird größten Wert darauf gelegt, individuelle Schauraumbereiche für ein hochwertiges, markenspezifisches Kundenerlebnis zu schaffen. So wird sich diese Filiale mittelfristig zum umsatzstärksten Betrieb innerhalb der Lietz-Gruppe entwickeln.



Die neu gebaute Werkstätte inklusive Ersatzteillager wird zahlreiche Arbeitsplätze nach modernsten Standards umfassen, darunter auch die Ausstattung für Hochvolt-Arbeiten und ein Sensorikarbeitsplatz zur Justierung sämtlicher Assistenzsysteme in Richtung autonomes Fahren. Auch §57a-Überprüfungen und Service für sämtliche Fahrzeuge bis zu einer Nutzlast von 3,5 t, beispielsweise Reisemobile, zählen zu den neuen Schwerpunkten. Dazu entsteht im Untergeschoß des Neubaus ein Reifenhotel für knapp 5.000 Räder.



Den steigenden Strombedarf des Betriebes wird zukünftig eine moderne Photovoltaik-Anlage am Dach abdecken, die auch die ökologische Projektausrichtung unterstreicht. Gesamt investiert die Lietz-Gruppe an diesem Standort rund 2,8 Millionen Euro, die Fertigstellung ist für Frühsommer 2022 geplant.



Erweiterung der Identica-Kapazitäten in Wolfern

Parallel dazu werden alle Hyundai-Kompetenzen von Wolfern nach Steyr verlegt. Die freiwerdenden Werkstattflächen werden für eine Erweiterung der Kapazitäten für Karosseriereparatur und Lackierung genutzt. Damit richtet sich Identica Lietz Wolfern zukünftig noch mehr auf die Kunden aus, die einen kompetenten, markenfreien Partner als Karosserie- und Lackexperten im Raum Steyr schätzen. Mit einer neuen Lackiertechnik reparieren die Identica-Experten Kleinschäden innerhalb weniger Stunden äußerst kostengünstig. Dieses neu überarbeitete Lackiersystem von Spies Hecker ermöglicht sehr kurze Trocknungszeiten bei gleichzeitig hoher Deckkraft. Das spart Kosten und schont die Umwelt nachhaltig.



Der neue Radshop Lietz Wolfern

Darüber hinaus wird an diesem Standort ein neues Kapitel in der Lietz Firmengeschichte geschrieben. Erstmals seit über 3 Jahrzehnten wird die Lietz-Fahrradsparte expandieren und es entsteht ein neuer Radshop Lietz in Wolfern. Der ehemalige Auto-Schauraum verfügt über ausreichende Kapazitäten zur Ausstellung von rund 400 Fahrrädern. Als vor mehr als 30 Jahren die ersten Mountainbikes auf den Markt kamen, ist Lietz früh in diese erfolgversprechende Sparte eingestiegen und hat den Radshop Lietz in Ybbsitz eröffnet. Heute werden dort knapp 1.000 Fahrräder und E-Bikes pro Jahr verkauft. Durch das gesteigerte Kundeninteresse und den wachsenden Trend zu E-Bikes sowie die idealen Voraussetzungen in Wolfern reifte schließlich der Entschluss zur Expansion in den Zentralraum Steyr. Die Eröffnung des Radshop Lietz Wolfern ist für Frühlingsbeginn 2022 geplant.



Mit diesem Projekt in Steyr und der Neustrukturierung in Wolfern richten Peter, Robert und Winfried Lietz das Familienunternehmen weiter auf die Bedürfnisse der Kunden und die Anforderungen des Marktes aus. Sie stärken damit die Positionierung als regionale Experten für Mobilität weiter. Mit der gemeinsamen Begeisterung für mobile Freiheit und außergewöhnliche Ideen stellen sie sich den Herausforderungen der heutigen Zeit - Stichworte: E-Mobilität und neue Mobilitätsmodelle.