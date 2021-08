Wirtschaft & Politik

NEOS Steyr präsentiert Liste für Gemeinderatswahl 2021

STEYR. Mit im Durchschnitt 33,5 Jahren stellt NEOS die jüngste Liste. Jung, urban und zukunftsorientiert ist das Selbstverständnis des Teams rund um Spitzenkandidat Pit Freisais: „Wir sind die neue Generation. Nicht nur vom Alter, sondern vor allem von unseren Zielen für Steyr“ ...

„Steyr hat als Stadt riesige Chancen. Dafür wollen wir Starthilfe geben“ sagt Freisais „Machtpolitik, Freunderlwirtschaft und alte Strukturen lehnen wir ab. Wir sind eine neue Generation“



Bei der Gemeinderatswahl 2021 soll das Team rund um den aktuellen NEOS Gemeinderat Pit Freisais wachsen. Hinter ihm folgen zwei Frauen: Die 21jährige Katharina Oberholzer gilt als großes Polittalent. Bei der unlängst geplanten Männerwache für den Stadtplatz zeigte sie bereits Ellbogen und brachte die Pläne der Stadtregierung durch medialen Druck zu Fall. Die 36jährige Katharina Werner bringt als ehemalige Unternehmerin und jetzige Pädagogin ein breites Repertoire an Fachwissen für Standort- und Zukunftsthemen mit. Ältester Kandidat ist der parteiunabhängige, 62jährige Theologe Ewald Kreuzer der als erfahrenes Steyrer Urgestein die Stadt städtisch weltoffen machen möchte.



Ziel des Teams sind drei Mandate: „Wichtig ist jedenfalls der Fraktionsstatus. Damit wird es uns möglich eigenständig Anträge in den Gemeinderat einzubringen“ gibt Freisais die Richtung vor.



Zieht NEOS als Fraktion in den Gemeinderat ein, geht der Kontrollausschussvorsitz aus heutiger Sicht an das pinke Team. „Das würde uns bei der Oppositionsarbeit und Kontrolle der Stadtregierung deutlich stärken“ würde Freisais die neue Aufgabe reizen.



Politisch will die pinke Truppe, dass Steyr als Stadt und Standort neu durchgedacht wird: „Steyr nimmt sich als Stadt selbst zu wenig ernst. Man hat das Gefühl in einem großen Dorf zu leben. Wir wollen frisches, urbanes Leben in das schöne aber altbackene Steyr bringen.“



Wie das geht, dafür hat Freisais konkrete Ideen: „Der neue Ennskai ist ein Beispiel. Das Ufer und Wasser muss für Innenstadtbesucher zugänglich werden. Das hat riesiges Potential für den ganzen Standort“



„Steyr ist die Stadt der kurzen Wege. Der Panoramalift zum Tabor zeigt, dass Fußgänger- und Radfahrerlösungen gefragt sind. Das aktuellste, große Mobilitätskonzept der Stadt stammt aus dem Jahr 2005. Wir wollen ein neues Konzept mit externen Experten, das Steyr neu durchdenkt. Die Vision muss sein, einfach und komfortabel möglichst ohne Auto ans Ziel zu kommen“ fordert Freisais.



2015 zog Pit Freisais als Einzelmandatar erstmals mit NEOS in den Steyrer Gemeinderat ein. Freisais stellte die Oppositionsarbeit auf neue Beine. Egal ob für eine Demokratiereform beim Verfassungsgerichtshof, beim 5-Sterne-Kur-Skandal der Steyrer Krankenfürsorgeanstalt oder als Aufdecker beim Impfskandal Anfang des Jahres, Freisais ist kommunalpolitisch laut und unbequem. Selbst zwei folgenlose Klagedrohungen seitens der Stadt konnten den pinken Frontmann nicht stoppen. Robin-Hood-Aktionen wie das Verschenken der intransparenten Parteiförderungen sorgten auch überregional für Aufsehen.



Das neueste Projekt des 32jährigen NEOS Politikers: Der Ennskai soll ein neues Gesicht bekommen. Der Zugang zum Wasser soll ermöglicht und für Besucherinnen und Besucher attraktiv gemacht werden.

Die Kandidaten/-innen

Pit Freisais Listenplatz: 1

Beruf: Geprüfter Versicherungsfachmann

Geburtsdatum: 12.09.1988

Pit Freisais ist seit 2015 NEOS Gemeinderat in Steyr. Der pinke Spitzenkandidat hat gezeigt, dass ein Einzelmandatar starke Opposition machen kann. Belege dafür sind der KFA Steyr Skandal, der Impfskandal oder Freisais‘ Einsatz vor dem Verfassungsgerichtshof für eine Demokratiereform. Für überregionales Interesse sorgte auch das Verschenken der Steyrer Parteiförderung am Stadtplatz gesorgt. Freisais kritisiert, dass es keine Überprüfung der Stadt gibt was die Parteien mit dem Fördergeld machen.

Erfolgreichen Anstoß gab Freisais für ein neues Fußgänger- und Fahrradkonzept in Steyr. Auch der Antrag für die Neugestaltung des Ennskai in den nächsten Jahren stammt von ihm.

Pit Freisais: „Steyr hat riesige Chancen. Für die werde ich Starthilfe geben!“





Katharina Oberholzer, BA Listenplatz: 2

Beruff: Angestellte im industriellen Vertrieb

Geburtsdatum: 29.10.1999

Katharina Oberholzer ist das neue Polittalent von NEOS Steyr. Erfahrung sammelte Oberholzer in der Studentenvertretung der FH Steyr. Regionalpolitisch trat Oberholzer bereits in Erscheinung als sie die „Stadtplatz Männerwache“ öffentlich kritisierte. Auf den medialen Druck hin wurde der Beschluss der Stadtregierung zurückgezogen. Oberholzer will sich für eine liberale und gleichberechtigende Gesellschaftspolitik in Steyr stark machen.

Katharina Oberholzer: „Steyr versteht sich selbst als großes Dorf. Dabei kann Steyr viel mehr! Die Stadt braucht ein urbanes Mindset. Daran werde ich arbeiten!“





MMag. Katharina Werner Bakk. phil. Listenplatz: 3

Beruf: Lehrerin

Geburtsdatum: 23.05.1985

Katharina Werner ist die Tausendsasserin auf der Liste von NEOS Steyr. Die frühere Selbstständige kennt die Herausforderungen von Klein- und Mittelbetrieben in der Region. Inzwischen ist Werner als Lehrerin tätig und bereitet ihre Schülerinnen und Schüler auf deren Zukunft vor. Bildung ist für Werner das Sprungbrett in ein erfolgreiches Berufsleben. Für sie ist das auch eine Antwort auf den Fachkräftemangel. Dieses Anliegen geht Hand in Hand mit Werners Ziel sich für den Standort Steyr einzusetzen.

Katharina Werner: „Steyr steht am Scheideweg zum oberösterreichischen Detroit oder Silicon Valley. Ich werde alles für einen zukunftsfitten Standort tun!“





Fabian Mitterschiffthaler Listenplatz: 4

Beruf: Projektleitung Photovoltaik

Geburtsdatum: 06.09.1994

Fabian Mitterschiffthaler ist Experte für Zukunftstechnologien im Energiebereich. Mitterschiffthaler ist überzeugt, dass Steyr riesiges Potential bei grüner Energie hat. Alleine schon im Bereich von Photovoltaikanlagen. Die Technologie zeigt auch, dass neue Wege nicht nur sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich sind!

Fabian Mitterschiffthaler: „Ich bin überzeugt, dass das Morgen noch besser als das Heute sein wird. Daher setze ich mich für den mutigen Fortschritt unserer Stadt ein!“





Mag. theol. Ewald Kreuzer Listenplatz: 5

Beruf: Theologe & Diplom-Lebensberater

Geburtsdatum: 06.09.1958

Als parteifreier und unabhängiger Kandidat bringt sich Ewald Kreuzer mit seiner langjährigen beruflichen Erfahrung als Theologe und Diplom-Lebensberater ein. Besondere Anliegen sind ihm der soziale Zusammenhalt und die Gesundheit der Menschen in unserer Stadt. Kreuzer setzt sich auch für generationenübergreifende Zusammenarbeit ein. Umso mehr bereichert er die junge Liste von NEOS Steyr mit seiner Erfahrung.

Ewald Kreuzer: „Wir brauchen einen neuen Stil in der Politik: Wertschätzung, Transparenz, aktive Bürgerbeteiligung, ethische Verantwortung, Mut zu Reformen.“





Verena Freisais Listenplatz: 6

Beruf: Fachsozialbetreuerin Altenpflege

Geburtsdatum: 09.08.1994

Verena Freisais ist die Pflegeexpertin für NEOS in Steyr. Eine immer älter werdende Gesellschaft und explodierende Kosten stellen Steyr vor riesige Herausforderungen. Dazu kommt ein inzwischen chronischer Fachkräftemangel in der Pflege. Freisais ist sich sicher, dass es in diesem Bereich entschlossene Schritte und nicht nur Überschriften seitens der Politik braucht.

Verena Freisais: „Der Pflegenotstand ist längst eingetreten. Wir arbeiten mit unseren Ressourcen am Limit. Die Politik muss endlich in die Gänge kommen!“





Patrick Schober Listenplatz: 7

Beruf: Gastronomiefachmann

Geburtsdatum: 12.03.1989

Patrick Schober ist Politquereinsteiger. Als Gastronom bekommt er tagtäglich mit was die Menschen an den Stammtischen bewegt. Viele Menschen sind von der Politik frustriert. Schober ist überzeugt, dass die Bürgerinnen und Bürger in politische Entscheidungen eingebunden werden müssen um das zu ändern.

Patrick Schober: „Vor jeder Wahl sucht die Stadtregierung plötzlich das Gespräch mit den Leuten. Dazwischen wird Bürgerbeteiligung ignoriert. Das muss sich ändern!“