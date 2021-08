Wirtschaft & Politik

SPÖ Weyer geht mit Gerhard Klaffner in die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl

WEYER. Die Weyrer SPÖ hat Bürgermeister Gerhard Klaffner als Spitzenkandidaten nominiert. Er peilt damit seine fünfte Amtszeit an, rechnet man die Wahl anlässlich der Gemeindezusammenlegung Weyer und Weyer-Land hinzu, sogar seine sechste! ...

Gerhard Klaffner (68) hat als Listenerster weitere30 Kandidatinnen und Kandidaten zur Seite. „Das ist ein ganz klares Zeichen in Richtung Zukunft mit 31 Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Ortsteilen“, so Gerhard Klaffner. Auf Listenplatz zwei kandidiert Leopold Buchriegler (44). Er ist HTL-Ingenieur, Kapellmeister der „Trachtenmusikkapelle Harmonie Weyer“ und stammt aus einer bäuerlichen Familie.



Das Wahlziel hat die SPÖ-Weyer klar definiert: Zugewinn an Mandaten und eindeutiger Erfolg bei der Bürgermeister-Direktwahl.



Gerhard Klaffner sagt über die wesentlichen Vorhaben für seine Gemeinde: „Der Ausbau des Datennetzes, Breitband und Glasfaser hat Priorität. Ich setzte mich bei allen dafür notwendigen Stellen ein, um dies zu realisieren und beanspruche auch alle Fördermöglichkeiten!“



Vor dem Baubeginn steht nun die Ortsumfahrung, die Engstellen bei der jetzigen Ortsdurchfahrt entschärfen wird. „Besonders der Schwer- und Durchzugsverkehr wird damit ausgelagert. Die kleinräumige Umfahrung wird eine sehr große Chance für unser Zentrum bieten. Wir arbeiten auch gemeinsam mit Bevölkerung, Handel und Gewerbe an Lösungen, die unseren schönen Marktplatz und unseren Ort als attraktives Zentrum positionieren werden“, so der Bürgermeister.



Ebenso wesentlich sei, so Gerhard Klaffner, der Ausbau des Radwegenetzes im Dreiländereck Oberösterreich, Niederösterreich und Steiermark. Die Optimierung des öffentlichen Verkehrs für alle Ortsteile, die Unterstützung für Vereine und örtliche Kultur und die weitere Attraktivierung des Marktplatzes sind auch dringende Vorhaben. „Weyer ist flächenmäßig die zweitgrößte Gemeinde Oberösterreichs, wir arbeiten an der Sicherstellung der Nahversorgungs-Struktur in allen Ortsteilen“, betont Gerhard Klaffner. Ein Thema ist auch die Adaptierung der Beleuchtung in Richtung Verringerung des Stromverbrauchs inklusive Reduktion der sogenannten Lichtverschmutzung, „damit ein Blick auf einen sternenklaren Himmel ohne Beeinträchtigung möglich ist“, so der Bürgermeister.