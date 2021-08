Wirtschaft & Politik

„Bürgerforum Steyr – Liste Frech“

STEYR. Unsere Kandidatinnen und Kandidaten, weil es um Persönlichkeiten geht: Was Michaela Frech, Wolfgang Glaser, Hannelore Mairunteregg-Stark und Heinz Zimmerbauer u.a. gemeinsam haben: Sie engagieren sich – auch außerhalb der Politik – seit Jahren bzw. sogar Jahrzehnten ehrenamtlich für die Gemeinschaft ...

Michaela Frech war bereits während ihrer Schulzeit im Sozialbereich aktiv (Pro Mente Infirmis) und engagiert sich neben ihrem Beruf und Ihrer Arbeit im Steyrer Gemeinderat in Sozial—und Kulturvereinen, Wolfgang Glaser ist nicht nur beruflich im Sozialbereich tätig, sondern auch in ehrenamtlich in Sozialvereinen aktiv. Hannelore Mairunteregg-Stark ist seit Jahren beim Roten Kreuz in Steyr ehrenamtlich tätig und Heinz Zimmerbauer engagiert sich im musikalischen Bereich.



Michaela Frech; Wirtschaftspädagogin (HAK Steyr):

„Weil ich mich auch künftig für Steyr und seine Bürger/innen einsetzen möchte, kandidiere ich erneut für die Gemeinderatswahl. Ich will weiterhin meine umfangreiche Erfahrung und mein Engagement einbringen. Es gibt noch viel zu tun! Parteipolitisches Denken ist mir immer fremd gewesen; Zusammenarbeit über alle Fraktionen hingegen eine Selbstverständlichkeit.“



Wolfgang Glaser, Angestellter (Sozialbereich):

„Vor allem im Bereich der Barrierefreiheit gibt es in Steyr noch viel zu verbessern (barrierefreie Wohnungen und Arbeitsplätze). Von Barrierefreiheit profitieren außerdem nicht nur Menschen mit Behinderung. Barrierefreiheit steigert die Lebensqualität aller Menschen“.



Hannelore Mairunteregg-Stark, Hausfrau:

„Michaela Frech repräsentiert für mich das Gewissen in der Steyrer Stadtpolitik. Aus diesem Grund kandidiere ich auf ihrer Liste. Es ist mir auch wichtig, dass das Potential unseres schönen Steyr zur Gänze ausgelotet wird.“



Heinz Zimmerbauer, technischer Angestellter (BMW):

“ Entscheidend ist, dass wir – die Bürger von Steyr – hier leben und arbeiten. Unsere Ideen, Vorschläge und Anliegen müssen auch immer im Blickpunkt der Stadtpolitik sein. Deshalb bin ich auch für das Bürgerforum Steyr – Liste Frech aktiv.“

Unser Zugang zur Politik, weil es um Einstellungen geht:

Partei- und machtpolitisches Denken sollte endlich passé sein. Es geht um Engagement, Kooperation und darum, Steyrs Potential als Wirtschaftsstandort, Tourismusdestination und Kulturstadt weiter auszuloten.

Wir denken ganzheitlich, sozial und nachhaltig. Wir stehen für mehr „Konsequenzanalyse“ vor politischen Entscheidungen und mehr Einbindung und Information der Bürger/innen, Stichwort: Bürger/innenbeteiligung.

Die Verwaltung und die Einrichtungen der Stadt haben sich an den Bedürfnissen der Bürger/innen bzw. Nutzer/innen zu orientieren und nicht umgekehrt!

Was uns wichtig ist: