Wirtschaft & Politik

Gekommen um zu bleiben: Grüne fordern Berater/innen für Biber

STEYR. Die Grünen fordern Biberberater/innen für die Region Steyr, um Aktivitäten der Biber im Auge zu behalten, zu beraten und bei Konflikten zu schlichten. Die Grünen Steyr-Stadt & Land luden kürzlich zu einem NaturGEHspräch zum Thema „Der Biber in der Region Steyr“ ein ...

Als Experte dabei war Bernhard Schön, der frühere Biberbeauftragter des Landes Oberösterreich und seit einem Jahr in Pension. „Der Biber ist zurückgekommen, um dauerhaft zu bleiben“, sagte der Naturschutzexperte Schön. „Mit entsprechenden Maßnahmen ist es aber möglich, dass das Zusammenleben von Mensch und Biber auch in und um Steyr gedeihlich ist“.

Seit ungefähr 14 Millionen Jahren lebt dieses große Nagetier an unseren Flüssen, bis vor einigen hundert Jahren wares ganz normal, dass sie mit Dämmen unsere Gewässer aufstauten, ihre Biberburgen an den Ufern bauten und Bäume annagten und fällten. Durch den Nutzungsdruck in unserer Landschaft wird die Tätigkeit des Bibers oft zum Problem. Bäume werden angenagt oder gefällt, Wege untergraben und beschädigt. Biberdämme verursachen Überflutungen von Wiesen und Feldern, Rutschungen am Ufer und vieles mehr.

„Daher ist es umso wichtiger, dass es lokale Biberberaterinnen und -berater gibt, die die Aktivitäten der Tiere beobachten, für fachliche Auskünfte zur Verfügung stehen und beratend zur Seite stehen, welche Maßnahmen gesetzt werden sollten. Eins ist sicher: der Biber ist streng geschützt und darf weder gejagt noch vertrieben werden. „Daher müssen wir mit dem Tier auch in weiterer Zukunft leben“, sagt Ruth Pohlhammer, Spitzenkandidatin der Grünen für den Steyrer Gemeinderat. Wir Grüne fordern daher von den betroffenen Gemeinden und vom Land OÖ Unterstützung bei der Einrichtung einer Biberberatung.

„Das könnten ehrenamtliche Naturschutzaktivistinnen und -aktivisten sein, die entsprechend geschult werden und als Kontaktperson bei Konflikten, Problemen und für Auskünfte zur Verfügung stehen“. Sie sollen die Aktivitäten der Biber im Auge behalten und bei Konflikten vermittelnd auftreten. Die bereits begonnenen Maßnahmen entlang der Steyr im Wehrgraben, wie Biberzäune um gefährdete Bäume, Baumanstriche… sollten weiter fortgeführt werden. Auf gar keinen Fall sollte es zu einem ähnlichen Kahlschlag des Uferbewuchs kommen, wie vergangenen Winter entlang des Unteren Schiffmeisterweges. Denn das schadet nicht nur dem Lebensraum der Biber, sondern der gesamten Stadtnatur“.