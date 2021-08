Wirtschaft & Politik

Studenten­heim Blumauer­gasse eröffnet

STEYR. Nach etwa eineinhalb Jahren Bauzeit ist das Studentenheim Blumauergasse im denkmalgeschützten, ehemaligen Objekt X der Waffenfabrik (Haus Blumauergasse 26) vor kurzem eröffnet worden. Wie geplant, können die ersten Studierenden noch vor Beginn des Wintersemesters 2021/22 einziehen ...

Die gemeinnützige Bau- und Siedlungsgesellschaft Familienwohnbau hat das historische Gebäude in Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt und der Abteilung Altstadterhaltung des Steyrer Magistrates revitalisiert. Die Investitionssumme: zehn Millionen Euro. Auch die Stadt Steyr plant, das Projekt zu unterstützen. In den Budgets für 2021 und 2022 sind jeweils 40.000 Euro als Förderung für das neue Studentenheim vorgesehen. Im neu gestalteten Haus an der Blumauergasse stehen 87 Zimmer zur Verfügung, verteilt auf drei Geschoße. Der Hof und der angrenzende Wassertrakt – am sogenannten Gsangwasser gelegen – können als Allgemeinfläche genutzt werden.

Im Objekt X hat man früher Fahrräder hergestellt. Die erhaltenen Bereiche des Hauses sind ab 1890 geplant worden. Der weitläufige Bau besteht aus mehreren Trakten. Typisch für Industriebauten sind dabei die segmentbogenförmigen Fenster und Türöffnungen sowie die Walmdächer (Segmentbögen sind flacher als Halbkreisbögen, Walmdächer sind auch auf der Giebelseite geneigt). Am 18. Juni 2019 wurde das Objekt unter Denkmalschutz gestellt.