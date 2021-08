Wirtschaft & Politik

Steyr lernt sich in die Zukunft: BFI OÖ vermittelt digitale Kompetenzen für die Fachkräfte von morgen

STEYR. Mit der Coronapandemie hat sich auch die berufliche Weiterbildung verändert. Obwohl zeitgemäße Lernumgebungen auch schon zuvor im Fokus der BFI OÖ-Zukunftsstrategie standen, ...

... haben digitale Lernmethoden in den letzten eineinhalb Jahren zusätzlich an Bedeutung gewonnen.



Am BFI OÖ hat man die Veränderungen als Chance gesehen und sich zukunftsweisende Kompetenzen angeeignet. Ein leistungsfähiges e-Learningsystem und der direkte Austausch per Video- und Chatfunktion über digitale Kommunikationslösungen unterstützen das Lernen und Lehren auf Distanz. Das bringt viele Vorteile. Denn neben der flexibleren Gestaltung der Weiterbildung sparen sich die Kursteilnehmer/innen die Anreise, was wiederum die Umwelt schont. Tanja Gartlehner, BFI OÖ-Standortleiterin in Steyr, sieht außerdem einen zusätzlichen Vorteil: „Wir lehren online nicht nur Kursinhalte, sondern vermitteln auch den Umgang mit Onlinetools. Die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer trainieren dadurch auch ihre Kompetenzen bei der praktischen Anwendung von digitalen Werkzeugen.“ Digitale Kompetenzen sind auf dem Arbeitsmarkt gefragt. Die Lehrabschlussprüfung Informationstechnologie – Schwerpunkt Betriebstechnik am BFI Steyr ist deshalb eine logische Reaktion auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes, denn Fachkräfte mit fundierten IT-Kenntnissen sind wichtige Arbeitskräfte der Zukunft. Interessierte können sich jetzt schon für diese Ausbildung in Steyr im Frühjahr 2022 informieren und anmelden.



Kombi mit Mehrwert: Präsenz- und Fernunterricht

Und obwohl sich das BFI OÖ klar zur Digitalisierung bekennt, setzt man auch weiterhin auf Präsenzunterricht und verbindet die Vorteile aus beiden Welten. Die Seminarräume am BFI OÖ-Standort in Steyr sind z. B. mit Digiboards, also interaktiven Präsentationstafeln, ausgestattet, mit denen Lerninhalte auch digitalisiert werden können und später wieder abrufbar sind – ein klarer Mehrwert für die Lernenden aus der Kombination von Präsenz- und Fernunterricht.

Diese vorteilhafte Verknüpfung von Vor-Ort- und Fernlehre zeigt sich auch im aktuellen Kursprogramm. In bestimmten Lehrgängen der Werkmeisterschule, die im September in Steyr wieder starten, ist bis zu einem Viertel der Ausbildung als begleitete Selbstlernphase im Fernunterricht konzipiert.



Nähere Informationen zu den Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten am BFI OÖ in Steyr erhalten Sie unter www.bfi-ooe.at



Foto © BFI OÖ

Tanja Gartlehner, BFI OÖ-Standortleiterin in Steyr