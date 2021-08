Wirtschaft & Politik

SPÖ: Bewährtes sichern. Neues mutig beginnen.

STEYR. Unter dem Motto „Bewährtes sichern. Neues mutig beginnen“ tritt die Steyrer SPÖ-mit Bürgermeisterkandidat Markus Vogl zur Wahl am 26. September an. Die SPÖ tritt in Steyr als Liste 1 an ...

Markus Vogl, seit Jänner 2021 Vizebürgermeister, hat dabei ein verjüngtes Team zur Seite. Das Wahlziel definiert er so: „Wir wollen Mandate dazugewinnen, das fünfte Stadtsenatsmandat zurückerobern und bei der Bürgermeister-Direktwahl am 26. September gewinnen.“ Für den Stadtsenat kandidieren die fünf Listenersten: Vizebürgermeisterin Anna- Maria Demmelmayr, Stadtrat Michael Schodermayr, Katrin Auer als Quereinsteigerin und Gemeinderat Christian Baumgarten.

Die wichtigsten Ziele für die nächsten sechs Jahre

„In den vergangenen Jahren ist Steyr einen sehr erfolgreichen Weg gegangen. Jetzt heißt es, die Weichen für die Zukunft zu stellen“, betont Markus Vogl und definiert die wichtigsten Ziele: Herausforderungen seien Umwelt- und Klimaschutz, Digitalisierung, Erhalt und Ausbau des Angebots an Kinderbetreuungseinrichtungen, die finanzielle Absicherung der Altenpflege und des Betreuungsangebots sowie die Weiterentwicklung des Bildungs-, Kultur-, Wirtschafts- und Industriestandortes Steyr.

Zu den wichtigsten verwirklichten Projekten zählen: Das neue Fachhochschulgebäude (Campus III) mit direktem Zugang zur Steyr. Die Stadtplatzgarage mit Steg über die Enns. Der Bau des Panoramaliftes. Der neue Fuß- und Radweg-Übergang Posthofberg

Attraktives Team stellt sich der Wahl

Die Steyrer SPÖ tritt mit einem attraktiven Team bei der Gemeinderatswahl 2021 an. „Wir stellen uns, das darf ich mit Stolz sagen, mit hoher Fachkompetenz und natürlich mit großem persönlichen Engagement diesen Herausforderungen, um unser Steyr auch in den nächsten sechs Jahren weiter voranzubringen“, sagt Markus Vogl.

Anna-Maria Demmelmayr steht für das junge Steyr, sie ist ausgebildete Sozialarbeiterin mit Uniabschluss. Sie sagt: „Die optimale Förderung unserer Jüngsten in allen Lebensbereichen ist der SPÖ Steyr eines der wichtigsten Anliegen. Soziale Herkunft und finanzielle Mittel der Eltern dürfen bei einer optimalen Förderung keine Rolle spielen.“

Michael Schodermayr ist von Beruf Arzt, er ist zudem vielfältig ehrenamtlich engagiert. Er steht für Menschlichkeit. Schodermayr: „Ich verstehe darunter das respekt- und verständnisvolle Miteinander aller Generationen Dabei lege ich großen Wert auf die Zusammenarbeit der eigenen städtischen Einrichtungen mit Vereinen und Organisationen.“ Katrin Auer ist Historikerin, sie sieht Steyr als „eine sehr lebenswerte Stadt mit bunter Vielfalt und voller Kreativität und Kultur.“ Das vielfältige kulturelle Engagement in Steyr verdiene mehr Anerkennung, so Katrin Auer.

Christian Baumgarten legt seinen Fokus auf zeitgemäßes Wohnen. „Darum werden wir verstärkt den Einbau von Balkonen in Wohnungen forcieren - wo dies technisch möglich ist“, so der Stadtsenatskandidat.

Insgesamt tritt die SPÖ Steyr mit 72 Kandidatinnen und Kandidaten an. „Das Reißverschlussprinzip, also Männer und Frauen abwechselnd auf der Liste, wurde von Platz eins bis 72 durchgehend eingehalten“, freut sich Markus Vogl.

Geplante Wahlwerbung

Die Werbeaktivitäten reichen von Plakaten bis zu Verteilaktionen, von Stadtteilgesprächen bis zu Videowerbung in sozialen Medien und bis zu Inseraten. „Ab 30. August werden unsere 16-Bogen-Plakte zu sehen sein, insgesamt 20 Stück, dazu gibt es die Citylight-Plakate mit unseren StadtsenatskandidatInnen und eine Vielzahl an A-Ständern mit den KandidatInnen aus den Stadtteilen“, erklärt Markus Vogl. „In den kommenden Wochen werden zudem an jeden Steyrer Haushalt zwei Broschüren zugestellt“, so der Bürgermeisterkandidat, „damit kann sich jede Steyrerin und jeder Steyrer selber überzeugen, was in den vergangenen Jahren an Gestaltung gelungen ist und auch unsere Ziele sind klar definiert.“

Für die ehrenamtlichen Funktionärinnen und Funktionäre findet am Freitag, 10. September, ein „Freundschaftsfest“ statt. Zusammen mit roten GewerkschfterInnen wird es eine große Plakataktion zum Wahlfinale geben.

Wahlauftakt mit der SPÖ-Oberösterreich

Am Donnerstag, 2. September, findet zudem der Wahlauftakt der SPÖ-Oberösterreich in Steyr auf dem Stadtplatz statt. Beginn ist um 17 Uhr. „Wir freuen als Steyrer Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, dass wir zusammen mit Birgit Gerstorfer in die Intensivphase des Wahlkampfes starten und auch auf die wichtige Landtagswahl aufmerksam machen. Wir brauchen natürlich eine starke Sozialdemokratie in Oberösterreich“, so Markus Vogl.

Die KandidatInnen zur Gemeinderatswahl:

1. Markus Vogl

2. Anna-Maria Demmelmayr

3. Michael Schodermayr

4. Katrin Auer

5. Christian Baumgarten

6. Heidemarie Kloiber

7. Thomas Kaliba

8. Lisa Wesp

9. Georg Stimeder

10. Evelyn Schröck

11. Rudolf Blasi

12. Sevil Ramaj

13. Franz-Michael Hingerl

14. Alexandra Riedl

15. Jürgen Unger-Ellmaier

16. Sabine Engleitner-Neu

17. Martin Schröder

18. Susanne Pfenninger

19. Daniel Hutflesz

20. Carmen Braun

21. Bernhard Schneeweiß

22. Evita Pessenhoffer

23. Franz Damhofer

24. Katharina Mitterlehner

25. Wolfgang Weinbergmayr

26. Rosa Hieß

27. Andreas Böck

28. Bernadette Wagner

29. Wolfgang Hirscher

30. Eva Vorderwinkler

31. Andre Forster

32. Sandra Zöhrer

33. Erdinc Cetin

34. Alexandra Krich-Heinzl

35. Klaus Augner

36. Sandra Umhack

37. Robert Müller

38. Barbara Kapellerv 39. Paul Leigep

40. Klaudia Ondrus

41. Ralph Langbauer

42. Renate Platzl

43. Josef Großbichler

44. Ulrike Schrenk

45. Gerald Lampl

46. Renate Hochedlinger

47. Michael Sitter

48. Marietta Kleinhagauer

49. Michael Stockinger

50. Sabine Pichler

51. Wolfgang Stockinger

52. Hermine Schlader

53. Christian Stockhammer

54. Gerda Weichsler-Hauer

55. Josef Stockinger

56. Ute Fickert

57. Ernst Kronberger

58. Brigitte Schönberger

59. Reinhard Bangerl

60. Anneliese Zimmermann

61. Martin Hornhuber

62. Stefanie Leigep

63. Helmut Kos

64. Manuela Eckhart

65. Jörg Neumeyer

66. Daniela Ditzlmüller

67. Patrik Hirscher

68. Rosa Franchi

69. Christian Hingerl

70. Melanie Kleinhagauer

71. Ronald Pichler

72. Birgit Schörkhuber