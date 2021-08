Wirtschaft & Politik

Nachrüstung mit Balkonen als neues Kapitel im Steyrer Wohnbau

STEYR. "Qualitativ hochwertiger Wohnraum ist enorm wichtig für die Lebensqualität einer Stadt, darum hat Steyr auch sehr viel in diese Bereiche investiert“ betont SPÖ-Gemeinderat Christian Baumgarten, „Insgesamt ist der Steyrer Wohnbau eine Erfolgsgeschichte!“ ...

Christian Baumgarten kandidiert für als Fünfter auf der SPÖ- Liste für ein Stadtsenatsmandat. Er sagt: „Sowohl städtische, gemeinnützige als auch private Projekte sorgen in unserer Stadt für ein breites Angebot für jedes Bedürfnis. Eine passende Wohnung ist für alle Steyrerinnen und Steyrer zu haben.“ Bürgermeisterkandidat Markus Vogl bekräftigt, dass in Steyr der soziale Wohnbau der Bezeichnung gerecht werde. „Deshalb sind auch Mieten bei uns immer noch leistbar“, so Markus Vogl, er ist seit Jänner 2021 Vizebürgermeister.

Auch heuer läuft die Errichtung von Wohnungen auf Hochtouren, und Steyr sieht einer Vielzahl an weiteren Eröffnungen und Fertigstellungen von Großprojekten entgegen. Die neue Wohnanlage im Stadtteil Tabor ist ein Beispiel, wo die Mischung stimmt: Von Eigentums- bis zu Mietwohnungen reicht dort das Portfolio. Ein weiteres gelungenes Projekt ist das „Wohnen am Fluss“ im Stadtteil Schlüsselhof, dort hat die städtische GWG ein umfangreiches Projekt realisiert.

Zeitgemäßes Wohnen

„Ich habe mir vorgenommen, für zeitgemäßes Wohnen einzutreten“, sagt Christian Baumgarten, „Der nachträgliche Einbau von Liften in bestehende Wohnungen war ein sehr großer Erfolg in den vergangenen Jahren. Das hat zu einer wesentlichen Verbesserung der Wohnqualität für Seniorinnen, Senioren und junge Familien mit Kleinkindern beigetragen. Die Bedürfnisse haben sich aber weiter verändert.“

Vizebürgermeister Markus Vogl attestiert den vergangenen eineinhalb Jahren, dass „Lockdowns und Kontaktbeschränkungen in der Pandemie-Zeit unsere Art zu leben und zu wohnen verändert haben. Ein eigener Balkon war und ist in einer solchen Zeit viel wert.“ Christian Baumgarten: „Deshalb wird das Augenmerk im Einflussbereich der Stadt verstärkt auf die Nachrüstung mit Balkonen gelegt. Wir als SPÖ planen, Altwohnungen nun mit Balkonen nachträglich auszustatten - wo immer das baulich und technisch möglich ist, ist das für uns ein Muss.“ Es gebe dazu bereits Vorbilder. „Was man anderswo kann, schaffen wir in Steyr auch“, so der Stadtsenatskandidat. Christian Baumgarten weiß zudem, dass eine Anforderung für „zeitgemäßes Wohnen“ ist, dass es eine Rückzugsmöglichkeit etwa fürs Homeoffice geben soll. „Eine Adaptierung von in die Jahre gekommenen Wohnungen soll deshalb unter den Prämissen Komfort und ökologischer Nachhaltigkeit erfolgen.“

Was das Wohnen betrifft sind sich Markus Vogl und Christian Baumgarten einig: „Es ist heute nicht mehr genug, wie bisher nur ausreichend Wohnraum bereitzustellen. Ebenfalls nötig sind Zugang zu schnellem Internet und die Möglichkeit, sich im Homeoffice in den eigenen vier Wänden zurückziehen zu können.“

Erfolgreiche Aktion 5 mal 4

Für junge Menschen hat die GWG der Stadt Steyr seit 2006 ein ausgezeichnetes Angebot: die Aktion „Junges Wohnen“ oder kurz 5 mal 4. Die GWG der Stadt Steyr stellt für junge Menschen im Resthof Wohnungen mit einem Fixpreis von fünf Euro pro Quadratmeter zur Verfügung, inklusive Betriebs- und Heizkosten. Das Angebot kann maximal vier Jahre lang genutzt werden. „Danach kann man die Wohnungen zu normalen Preisen mieten. Diese Aktion wird natürlich fortgeführt, damit junge Menschen unter 30 die Chance auf günstige Wohnungen haben.“