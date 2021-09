Wirtschaft & Politik

Regionalitätspreis OÖ: Voten für CoderDojo Steyr!

STEYR. Eine besondere Ehre kommt CoderDojo und damit all jenen zuteil, die sich ehrenamtlich für diesen kostenlosen Programmierclub für Kinder und Jugendliche in Steyr engagieren: CoderDojo Steyr wurde für den Regionalitätspreis OÖ in der Kategorie „Regional & Digital“ nominiert und ...

... gehört nun zu den zehn Finalisten. Bis 5. September, 23:59 Uhr kann einmal täglich gevotet werden!



www.meinbezirk.at/regionalitätspreis-oö



Im Herbst 2018 wurde Coderdojo Steyr ins Leben gerufen. Ursprünglich als dreijähriges Projekt angesetzt, wurde dieses bereits um weitere drei Jahre verlängert. Alle zwei Wochen können Kinder und Jugendliche von 7 bis 17 Jahren spielerisch Programmieren lernen. Sei es, dass sie einem Fisch schwimmen lernen oder eine Band zum Singen bringen. Möglich ist das nur dank der zahlreichen ehrenamtlichen Mentor*innen und engagierten Sponsor*innen. „An dieser Stelle möchte ich ein ganz großes DANKE an unseren Vereinsträger TIC Steyr mit Geschäftsführerin Daniela Zeiner aussprechen. Danke an alle Partner*innen, Sponsor*innen, Unterstützer*innen und vor allem an unsere Mentor*innen, ohne die CoderDojo nicht gehen würde!“ freut sich Initiatorin Maria Pernegger.



Derzeit gastiert CoderDojo bei der Kinderuni Steyr und startet ab 24. September wieder 14tägig an Freitagen von 16 bis 18 Uhr in Präsenz.



Die Nominierung für den Regionalitätspreis OÖ zeigt, dass CoderDojo Steyr großen Anklang in der Region findet. „Die Nachfrage ist groß. Um unsere Arbeit so großartig wie bisher fortsetzen zu können, freuen wir uns auf weitere Unterstützung – sei es als Mentor*in oder Sponsor*in!“, fordert Zeiner die Player in der Region auf, sich für die Zukunft der Kinder und Jugendlichen zu engagieren.