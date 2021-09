Wirtschaft & Politik

Markus Vogl im Gespräch mit Steyrerinnen und Steyrern

STEYR. Markus Vogl, der Bürgermeisterkandidat der SPÖ, lädt noch zweimal zum Stadtteilgespräch ein: Am Donnerstag, 9. September, um 19 Uhr im Gasthof „Fido’s“ in Münichholz, und am „Samstag, 11. September, von 15 bis 17 Uhr in Gleink im Haus der Begegnung“, ...

... so Markus Vogl, „Bei den bisherigen Diskussionen mit Steyrerinnen und Steyrer gab es einen sehr konstruktiven Meinungsaustausch.“



SPÖ-Gleink lädt zum Weinherbst ein

In Gleink laden er und die SPÖ-Sektion 16 um Vorsitzenden Klaus Augner und Maria Gärtner am 11. September auch zum schon traditionellen „Weinherbst“ ein. „Das wird ein gemütlicher Abend, kulinarisch abgerundet mit Buschenschankschmankerln“, sagen die Veranstalter.

Beginn ist um 17 Uhr, ebenfalls im Haus der Begegnung (Kindergarten, Gleinker Hauptstraße 20).