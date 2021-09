Wirtschaft & Politik

Volksschule Christkindl startet mit umweltfreundlichem Strom ins neue Schuljahr

CHRISTKINDL. Pünktlich zum Beginn der Sommerferien ließ die Gemeinde Garsten vom Photovoltaikspezialist CCE – Clean Capital Energy auf den Dächern der Volksschule Christkindl eine Photovoltaikanlage errichten ...

Ab dem neuen Schuljahr wird der nachhaltig erzeugte Strom zur Gänze für den laufenden Betrieb genutzt.



Die Zusammenarbeit der Markgemeinde Garsten und der ortsansässigen Photovoltaikfirma CCE begann bereits im Jahr 2015. Zu Beginn wurden von dem international agierenden Photovoltaikspezialisten das Freibad sowie das Gemeindeamt in Garsten mit PV-Anlagen ausgestattet. Nun folgte im Sommer 2021 die Volksschule Christkindl, die somit zukünftig von einer 33,2 kWp-Anlage grünen Strom für den laufenden Schulbetrieb bezieht.



Begeisterung auch bei den kleinsten Mitbürgern

Um den Schulbetrieb nicht zu stören und die Volksschulkinder keinem Sicherheitsrisiko auszusetzen, wurde der Montagestart für die Anlage bewusst auf die schulfreie Zeit in den Sommerferien gelegt. Die Installation der insgesamt 80 Module wurde dabei stets neugierig von den Kindern des benachbarten Kindergartens mitverfolgt. Da nahm sich die zuständige Projektleiterin der CCE, Andrea Reindl, auch gerne die Zeit, die vielen Fragen der jungen Mitbürger rund um das Thema Photovoltaik zu beantworten.



Garsten – eine Gemeinde mit grünem Gedanken

„Als umweltbewusste Gemeinde sind wir bereits seit ein paar Jahren Teil des EU-Projektes „Klima- und Energie-Modellregion“. Im Rahmen dieses Projektes setzt sich der Gemeinderat stets für nachhaltige Energieformen ein. Da ist es nach den bereits errichteten Anlagen nur selbstverständlich, dass die Gemeinde Garsten bei den öffentlich zugänglichen Gebäuden auch weiterhin auf eine ressourcensparende Alternative wie Photovoltaikanlagen setzt“, bekräftigt der Garstner Amtsleiter Harald Rosensteiner. Auch Robert Bogner, Geschäftsführer der CCE Österreich, freut sich über die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der Gemeinde: „Bei der CCE realisieren wir rund um den Globus PV-Projekte. Dass diese absolut wichtige und nachhaltige Form der Energiegewinnung auch an unserem Firmenstandort so geschätzt wird, freut uns ganz besonders und bekräftigt uns in unserem Tun.“ Auch das nächste Projekt des Photovoltaikexperten und der Marktgemeinde steht bereits in den Startlöchern. Demnächst soll mit der Errichtung einer PV-Anlage auf den Dächern des Veranstaltungssaales in Garsten begonnen werden.



Über die CCE Group

Die CCE Group GmbH wurde 2010 in Österreich gegründet und konzentriert sich auf die Entwicklung, die Realisierung, die Finanzierung und das Management von großen PV-Freiflächensystemen sowie von privaten und gewerblichen PV-Dachanlagen. Mit seinem lösungsorientierten Ansatz, der die langjährige Erfahrung in der gesamten Wertschöpfungskette widerspiegelt, will das Unternehmen einen wichtigen Beitrag für die weltweite Energiewende leisten. Die CCE Group hat ihren Hauptsitz in Garsten (Österreich) und ist mit Niederlassungen in Deutschland, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Chile vertreten. Weltweit setzt CCE Solarprojekte mit einer Gesamtleistung von mehr als zwei Gigawatt in unterschiedlichen Phasen der Entwicklung um. Rund 100 Mitarbeiter tragen täglich dazu bei, diese Projekte Realität werden zu lassen.

Foto © CCE