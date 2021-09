Wirtschaft & Politik

Steyrer Bahnhof ist ein Schandfleck für unsere schöne Tourismus- und Kulturstadt!

STEYR. Bürgerforum Steyr - Liste Frech fordert einen attraktiven Bahnhof und bessere Zugverbindungen! Das Klimaticket kommt. Nun ist es umso wichtiger, dass es ein Ende hat mit dem Schandfleck "Bahnhof Steyr" und dass hier endlich etwas Positives passiert ...

Weil der Sinn vom Klimaticket ist ja u.a., dass dadurch mehr Menschen auf den öffentlichen Verkehr umsteigen. Wenn Sie das dann aber tun, dann sind sie von solchen Zuständen, wie sie am Steyrer Bahnhof herrschen frustriert und schockiert.



Das einzig "Romantische" derzeit am Steyrer Bahnhof ist ein Teil des ehemaligen Gastgartens, der komplett verwildert. Skurril: Gerade dort befindet sich das Schild mit ÖBB Infra. (Die "Romantik ist aber ohnedies endenwollend: Macht man ein Foto von der anderen Seite, sieht man ein verrostetes Gitter...)



Anbei aktuelle Fotos, die zeigen, dass leider noch immer nichts seitens der ÖBB passiert:



Kein Kiosk, keine Gastwirtschaft, kein WC, ein stillgelegter Brunnen ohne Wasser etc.



Man kann sich nicht einmal die Hände waschen, geschweige denn desinfizieren - gerade in Coronazeiten wäre das aber enorm wichtig!



Auch bei den Zugverbindungen gibt es Verbesserungsbedarf, dh die Fahrten von Steyr nach Linz und retour dauern zu lange. Mein Vorschlag: "Back to the roots": 37 Minuten-Verbindungen wie früher!

1991 gab es den sogenannten Austrotakt und da konnte man in nur 37 Minuten von Steyr nach Linz (bzw. retour) per Zug gelangen, ohne Umsteigen. Und das sollte wieder das Ziel sein!



Jetzt ist man im Zug im Regelfall rund 50 Minuten von Steyr nach Linz unterwegs und das ist viel zu viel! Das muss sich ändern! Mit dem Bus dauert es noch viel länger, vor allem zu "Stauzeiten".

Außerdem sollte es eine Zusteigemöglichkeit für die Westbahn in St. Valentin geben! Weil jetzt muss man zuerst nach Linz fahren, um in die Westbahn nach Wien einsteigen zu können und das ist absurd! Weil das bedeutet, dass man zB mit dem Regionalzug von Steyr nach St. Valentin fährt, dort in einen Schnellzug einsteigt, um nach Linz zu fahren und dann wieder von Linz über St. Valentin (wo der Zug aber nicht stehenbleibt) nach Wien fährt. Generell sollten alle oder fast alle Züge wieder in St. Valentin stehen bleiben, natürlich auch jene der ÖBB!



GR Michaela Frech dazu:

"Was ich durch Hartnäckigkeit nun für die Bürgerinnen und Bürger erreicht habe, ist, dass es nun eine WC Anlage am Steyrer Busbahnhof geben wird. Diese wird von der Stadt Steyr errichtet und ca. Mitte Oktober in Betrieb genommen werden können und ist ein erster wichtiger Schritt in Richtung Verbesserung der Infrastruktur.

Aber es braucht auch einen intensiven Schulterschluss seitens der Stadt- und Landespolitik sowie der Steyrer Wirtschaft (u.a. Tourismus, aber auch Industrie), um die ÖBB zu einem Umdenken und vor allem auch zum Handeln zu bewegen, damit der Bahnhof Steyr aus seinem Dornröschenschlaf erwacht."