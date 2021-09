Wirtschaft & Politik

Wahl­kampf­auftakt SPÖ in Steyr: "Es braucht jetzt mehr Herz!"

STEYR. Ein rotes Fest zum Wahlkampfauftakt fand am Donnerstag, 2. September, am Stadtplatz in Steyr statt. Spitzenkandidatin und Landesparteivorsitzende machte vor 600 Gästen klar: „Jetzt heißt es mit Herz und Hirn anpacken, sich einsetzen, miteinander umsetzen! Wir können diese Welt jeden Tag, ...

jede Woche, jeden Monat wieder um ein Stück besser machen. Wir haben ein Programm für die viele fleißigen Menschen in Oberösterreich. Bis zum 26. September überzeugen wir möglichst viele von diesem Plan und ab dem 27. geht es dann ans Umsetzen – mit Herz und Hirn für Oberösterreich!“

Unterstützung auf der Bühne erhielt Gerstorfer von einer Schülerin, einer Pflegerin, einer Pensionistin und einer MAN-Mitarbeiterin. „Wir Sozialdemokrat*innen reden nicht über, sondern mit den Menschen. Während andere ihre Gönner um sich haben, bin ich froh, echte Menschen an meiner Seite zu wissen“, sagt die Vorsitzende.

Im Zentrum Gerstorfers Rede standen die Themen Pflege, Bildung und Arbeit. „Es geht um die Lebensbedingungen der Menschen in Oberösterreich. Um die beste und kostenlose Betreuung für die Kleinsten, um würdevolle Pflege für die, die sie brauchen und um den Kampf um jeden Arbeitsplatz. Und wo, wenn nicht hier in Steyr können wir deutlich machen, dass wir die einzige Partei sind, die auf der Seite der Arbeitnehmer*innen steht.“

Die SPÖ Oberösterreich und Birgit Gerstorfer fordern unter anderem:

Einen Rechtsanspruch auf kostenlosenlose Kinderbetreuung, ganzjährig, ganztägig ab dem ersten Lebensjahr.

Eine Anpassung des Pflegeschlüssels, höhere Gehälter und eine sechste Urlaubswoche für Pflegekräfte sowie ein Anstellungsmodell für betreuende Angehörige.

Eine Arbeitszeitverkürzung, einen Mindestlohn von 1.700 Euro sowie eine Aktion 40.000 für Langzeitarbeitslose.

Umrahmt wurde der Wahlkampfauftakt vom Musik-Act „Pleiten, Blech und Pannen“, der Moderation von Schauspielerin und Kabarettistin Angelika Niedetzky und Reden der SPÖ-KandidatInnen.

Unten: Vizebürgermeister und Spitzenkanditat Markus Vogl. Fotos © Peter Röck.