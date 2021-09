Wirtschaft & Politik

Vzbgm. Anna-Maria Demmel­mayr steht für Familien und für das junge Steyr

STEYR. Anna-Maria Demmelmayr ist seit Jänner Vizebürgermeisterin, zuvor war sie Gemeinderätin. Sie ist im Stadtsenat unter anderem zuständig für Kindergärten, Horte und Jugend. „Alleine heuer für Kindergärten und Horte 1,7 Millionen an Investitionen vorgesehen bzw. wurden bereits ausgegeben“, sagt sie ...

Vizebürgermeister Markus Vogl, er ist Bürgermeisterkandidat der SPÖ Steyr, sagt: „Wir sind eine Stadt mit sehr hoher Lebensqualität. Um unseren Kindern eine Stadt zu bieten, die sie auch nach ihrer Ausbildung nicht verlassen möchten oder in die sie gerne wieder zurückkommen, unterstützen wir moderne Konzepte zur Bereicherung des Lebens in Steyr. Ich stehe für das junge Steyr und für Familien“ Die Qualität der Steyrer Kindergärten ist ausgezeichnet, im AK-Test werden sie regelmäßig mit der Bestnote 1a bewertet. „Das ist auch dem Engagement der dort tätigen Pädagoginnen und Pädagogen zu verdanken“, sagt Anna-Maria Demmelmayr.

Bedeutende Investitionen sind:

1,12 Millionen Euro sind für die Betreuungsjahre 2021/22 zusätzlich für die privaten Kindergärten, Horte und Krabbelstuben budgetiert.

Für den Bereich der „offenen Jugendarbeit“ wurden im Vorjahr insgesamt 50.000 Euro ausgegeben.

Für neue Beachvolleyballplätze bei ATV-Halle wurden 27.700 Euro ausgegeben.

Der Skateplatz am Rennbahnweg, ein beliebter Treffpunkt, wurde um 100.000 Euro auf neusten Stand gebracht und kürzlich wiedereröffnet.

Die Sanierung des Basketballplatz Resthof war Anfang April erfolgt.

Ein neues, städtisch geführtes Jugendzentrum wurde in Bahnhofsnähe eingerichtet. Das Betreuungs-Team führt auch mobile Jugendarbeit durch.

Dazu wurde viele weitere Projekte unterstützt.

Die Bilanz der Vizebürgermeister und die Zukunftsperspektiven können kann sich also sehen lassen: Besonderes Highlight: Insgesamt eine Million Euro hat die Stadt Steyr in zwei Jahresetappen in den Ausbau des drahtlosen Zugangs zum Internet (WLAN) an Steyrer Schulen investiert. Anna-Maria Demmelmayr hat diesbezüglich Pläne, sie sagt: „Nun muss der digitale Unterricht gefördert werden. Diese Aufgabe kann dabei nicht alleine beim Schulerhalter, also bei der Stadt, liegen, aber natürlich werden wir unseren Beitrag leisten, damit Laptops und Bildschirme in den Klassenzimmern rasch Realität werden. Schlussendlich liegt Ball liegt beim zuständigen Ministerium und den Bildungsdirektionen. Wir als Stadt tun aber das Möglichste, dieses Vorhaben sehr rasch umzusetzen!“

Markus Vogl ergänzt: „Die Schulen bei der technischen Betreuung dieser Geräte zu unterstützen, ist dringend notwendig,“

„Auch Kindergärten als erste Bildungseinrichtung benötigen eine zeitgemäße Infrastruktur. Zusätzlich steigt der Bedarf an Plätzen in Krabbelstuben. Hier liegt eine der größten Aufgaben der kommenden Jahre. Um den Bedarf an Krabbelstuben abzudecken, wird dieser ab heuer zentral erfasst. Das heißt, dass das Angebot entsprechend evaluiert und ausgebaut werden kann. Als weiteren Schritt möchte ich den Kindergarten in Gleink Kindergarten neu errichten. So könnte auch der von vielen Gleinkerinnen und Gleinkern schon lange geforderte Kinderspielplatz realisiert werden“, betont die Vizebürgermeisterin, Anna-Maria Demmelmayr weiter: „In Steyr haben wir mit derzeit 21 öffentlichen Spielplätzen ein sehr gutes Angebot, trotzdem besteht weiterer Bedarf. So wollen wir neben dem Reithoffergelände einen Waldspielplatz für die Kinder in Pyrach errichten.“ Weitere Vorhaben sind laut der Vizebürgermeisterin: Attraktive öffentliche Treffpunkte für junge Leute, die sie kostenlos nutzen können und wo sie sich gerne aufhalten. Ein Pumptrack soll eine weitere Attraktion werden.

Anna-Demmelmayr steht für das junge Steyr, das heißt für sie, dass „die optimale Förderung unserer Jüngsten in allen Lebensbereichen eines der wichtigsten Anliegen ist. Die Kinder von heute sind die Zukunft unserer Stadt und wir werden alles unternehmen, sie in ihrer Entwicklung zu fördern. Soziale Herkunft und finanzielle Mittel der Eltern dürfen dabei keine Rolle spielen.“

Markus Vogl betont: „Der Lebensraum Steyr wird durch vielfältige Räume und Plätze geprägt. Naturschutzgebiete, die bis nahe ans Zentrum reichen, sind eine Besonderheit unserer Stadt. Vor allem der Schlosspark erfreut sich auf Grund seiner vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten großer Beliebtheit: dazu gehört auch, den Tag auf der neu geschaffenen Picknick-Wiese zu genießen.“

Zum Thema „junges Steyr“ zählt auch der Bildungs-Standort. Die Stadt bietet ein breites Spektrum von Höheren und Mittleren Schulen, über hochqualitative Lehrplätze bis zur Fachhochschule. „Zusätzlich hat sich Steyr als dislozierter Standort für eine künftige oberösterreichische Digital-Universität beworben. Unternehmen aus der IT-Branche, etwa Profactor als eines der größten und renommiertesten außeruniversitären Forschungsinstitute bieten sich hier für eine direkte Kooperation an. Dazu kommt, dass auch die Fachhochschule Steyr ein Digitalisierungscenter implementieren will – ein Universitätsinstitut ist dazu eine optimale Ergänzung“, so Markus Vogl.