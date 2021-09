Wirtschaft & Politik

Spitzen­kandi­daten stellen sich Diskussion mit Steyrer Bürgern

STEYR. Nach dem ersten Bürger*innendialog im Juni, treffen sich eine Woche vor den oberösterreichischen Landtags , Gemeinderats- und Bürgermeister*innenwahlen die Steyrer Spitzenkandidat*innen im Culturcontainer am Museumsplatz, um mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt zu diskutieren …

Die Veranstaltung findet am Sonntag, 19. September um 17 Uhr statt.

Im Rahmen der OÖ. Landesausstellung ARBEIT WOHLSTAND MACHT initiiert das Museum Arbeitswelt mit den OÖ Nachrichten einen Bürger*innendialog, der sich mit aktuellen Fragen zur Zukunft Steyrs auseinandersetzt. Ging es im ersten Dialog noch um die Tradition und Zukunft der Arbeit, wird nun die Gesamtentwicklung der Stadt in den Mittelpunkt gerückt.

Bürger*innen am Wort

Ein paar Tage vor den Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeister*innenwahlen in Oberösterreich diskutieren die Steyrer Spitzenkandidat*innen mit interessierten Bürger*innen. Mobilität, Arbeitsplatzsicherheit, Infrastruktur, Kultur, Umweltschutz, Pflege u.v.m sind brennende Themen unserer Zeit, die auch lokale politische Antworten verlangen. Am Sonntag, 19. September, werden die politischen Ziele und Vorstellungen der Spitzenkandidat*innen besprochen und über die zukünftige Entwicklung der Arbeiter*innenstadt diskutiert. Am Podium sind Markus Vogl (SPÖ), Ruth Pohlhammer (Die Grünen), Judith Ringer (ÖVP), Michaela Frech (Bürgerforum — Liste Frech), Pit Freisais (Neos) und Helmut Zöttl (FPÖ).

Moderation: OÖN-Redakteur Gerald Winterleitner. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Museum Arbeitswelt statt.