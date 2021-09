Wirtschaft & Politik

Hofmann Personal bei Staatspreis-Gala mit Kategorie-Preis ausgezeichnet

STEYR/WIEN/Ö. Das auch in Steyr ansässige Unternehmen Hofmann Personal, ging am Mittwoch, den 15. September 2021 in der Kategorie Großunternehmen als Sieger hervor. Der Staatspreis Unternehmensqualität und die damit verbundenen Kategoriepreise für exzellente Unternehmen ...

wurden bereits zum 26. Mal vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort in Kooperation mit der Quality Austria vergeben.

I.K. Hofmann beeindruckte die Jury und wurde am Mittwochabend im Palais Wertheim in Wien in der Kategorie Großunternehmen als Gewinner ausgezeichnet. "I.K. Hofmann ist ein gutes Beispiel für ein exzellentes und erfolgreiches österreichisches Unternehmen. Es unterstützt Kund*innen mit der nötigen Flexibilität, die diese benötigen, um mit ihren Produkten und Dienstleistungen international erfolgreich zu sein. Herausragend ist bei I.K. Hofmann der Bereich Managen von Vermögenswerten und finanziellen Ressourcen. Diese werden auf einem exzellenten Niveau geplant, gesteuert, überwacht und intern transparent kommuniziert. Gelebt und verantwortet wird dies durch jeden einzelnen Mitarbeitenden. Der Satz „Unternehmer*in im Unternehmen“ ist ständig präsent.

Ein hochgradig partizipativer Führungsstil, offene Atmosphäre, der gemeinsame Wille erfolgreich zu sein prägt, in Verbindung mit dem Anspruch alles für die Kund*innen zu machen, diese leistungsstarke Dienstleistungsorganisation.

I.K. Hofmann lebt Customer Centricity – der sehr umfassende Zugang, Kund*innen von Beginn weg und in allen Phasen perfekt zu betreuen ist eine der treibenden Kräfte der Mitarbeitenden. Diese Aspekte sind bei allen für Hofmann relevanten Interessengruppen deutlich erkennbar, ziehen sich von der Ausrichtung über die Realisierung bis zu den Ergebnissen und sind maßgeblich für den Erfolg des Unternehmens verantwortlich", so die Jurybegründung.