Wirtschaft & Politik

NEOS Steyr regen Gründung von Startup-Hub an

STEYR. Die Factory 300 in Linz oder der Impact Hub in Wien sind nur zwei Beispiele für gelungene Innovationsräume. NEOS Steyr wünschen sich einen solchen Startup-Hub für Steyr und einen Inkubator, der Ideen wachsen lässt ...

"Wir haben mit der FH, der HTL, der HAK und den ansässigen Betrieben ein enormes Innovationspotential in Steyr. Mit einem Startup-Hub und einem Inkubator könnten wir dieses Potential binden und den aktuellen Brain Drain verhindern. Die Altparteien SPÖ und ÖVP haben das bei ihrer Standortpolitik bislang leider verschlafen.” meint Katharina Werner, NEOS-Kandidatin für den Gemeinderat.

Mit dem “Startplatz Steyr” existiere zwar eine Initiative, die sich der Betriebsansiedlung in Steyr widmet, sie sei aber zu sehr auf den Bereich Handel fokussiert, konstatiert Werner. “Steyr braucht einen modernen Co-Working-Space direkt am Stadtplatz, z.B. im alten Thalia. Einen Treffpunkt für Entrepreneure aus verschiedenen Branchen. Ein Inkubator soll dabei helfen die Ideen Realität werden zu lassen.” so Werner. Die Finanzierung solle durch ein Public-Private-Partnership erfolgen: Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Banken, ansässige Unternehmen und Investoren, das Land OÖ und die Stadt Steyr sollen sich beteiligen um den Startup-Hub zu realisieren.