Eröffnung des ersten solarelektrischen Betriebsgebäude von my-PV in Neuzeug

NEUZEUG. my-PV lädt am 1. Oktober 2021, ab 11:00 Uhr an den neuen Firmenstandort in Neuzeug in der Betriebsstraße 12 ein. Das Firmengebäude der Photovoltaik-Pioniere ist ein weltweit einzigartiges solarelektrisches Holzhaus, ...

... das auf einem 2.600 Quadratmeter großen Grundstück errichtet wurde.

Von 11:00 bis 15:00 Uhr finden Impulsvorträge rund um die solarelektrische Vision von my-PV und deren Umsetzung statt. Dazu gibt es die Möglichkeit begleiteter Rundgänge durch das neue Firmengebäude.

Um verbindliche Anmeldung wird bis 24. September gebeten





Bitte beachten Sie: Der Zutritt ist nur unter Berücksichtigung der 3G-Regel möglich!