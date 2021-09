Wirtschaft & Politik

Grüne, Neos, Bürger­forum fassungs­los: Sachlich fun­dier­te An­träge wort­los nie­der­ge­stimmt

STEYR. SPÖ, FPÖ und ÖVP verweigerten in der Gemeinderatssitzung vom 17.9. sämtliche Diskussion und zwar zu Themen wie Klimaschutz, klimagerechter Flächenwidmung, Raumordnung, einem Standortkonzept für Steyr etc., so Michaela Frech vom Bügerforum. Diese Anträge waren im Vorfeld ...

gemeinsam von den Grünen, den Neos und dem Bürgerforum eingebracht bzw. wechselseitig unterstützt worden.

Frech weiter: "Nach einem Sommer 2021 mit dem unmissverständlichen 6. Sachstandsbericht des Internationalen Klimarates und vielen Wetterkatastrophen weltweit (Stürme, Überflutungen, Waldbrände, Dürre) haben die drei „Kleinen“ (Grüne, Neos und Bürgerforum) u.a. versucht im Steyrer Gemeinderat mit sachbezogenen Anträgen, die Stadt Steyr auf Kurs in Richtung eines konsequenten Klimaschutzes und notwendiger Klimaanpassung zu bringen.

Die sachlich fundierten Anträge wurden gänzlich OHNE Begründung von SPÖ, FPÖ und ÖVP niedergestimmt! Eine Negativpremiere im Steyrer Gemeinderat!

Kurz nach Beginn der Sitzung erklärte nämlich der noch amtierende Bürgermeister Gerald Hackl, dass seine Fraktion und auch jene der FPÖ und der ÖVP bereits vor der GR-Sitzung übereingekommen wären, dass Sie zu all diesen Anträgen NICHTS sagen würden! Das bedeutete, dass zu allen zukunftsorientierten Anträgen nur die drei Mandatar/innen Reinhard Kaufmann (Grüne), Pit Freisais (Neos) und Michaela Frech (Bürgerforum) Stellung bezogen.

Die drei "Großparteien" blieben zur Gänze stumm! Mit einer Ausnahme: Der Bürgermeister fiel den drei Redner/innen immer wieder ins Wort, vom Präsidiumstisch aus. Auch einige andere Mandatar/innen der "Großparteien" agierten wie in einer Muppet-Show: Vom Platz aus wurde hin und wieder „hinausgekeppelt“. Ans Rednerpult hingegen trat bei den Anträgen kein einziger Mandatar dieser "Großparteien". Weil es gab ja den eingangs erwähnten "Maulkorberlass" für Mandatar/innen der SPÖ, FPÖ und ÖVP.

Reinhard Kaufmann (Grüne) dazu: „Überraschend haben sich die "drei Großen" SPÖ, FPÖ und ÖVP unter Leitung von Bürgermeister Gerald Hackl jeglicher Diskussion über diese Vorschläge verweigert und ohne Nennung eines einzigen Arguments die Klimaanträge "mit großer Mehrheit" abgelehnt. (Vermutlich) unfreiwillig haben sie damit das Motto der Klimademo am 24.9. "Da Huat brennt ..." auf ganz schräge Weise bestätigt.“

Dass der von Freisais und Frech konzipierte Antrag zum Thema „Standortkonzept für die Zukunft“ ebenfalls wortlos niedergestimmt worden ist, macht beide Antragsteller betroffen. Anscheinend sind das Verhindern von Abwanderung sowie die Absicherung des Wirtschaftsstandortes Steyr kein Thema für SPÖ, FPÖ und ÖPV, maximal in Wahlkampfbroschüren, so beide unisono.

Pit Freisais, NEOS: „Bürgermeisterkandidat Markus Vogl (SPÖ) verspricht im Wahlkampf das Blaue vom Himmel. Im Gemeinderat enthält er sich mit seiner Fraktion zu jedem Zukunftsthema der Stimme und versteckt sich hinter Noch-Bürgermeister Hackl. Mutige Politik sieht anders aus. Die Gemeinderatssitzung war ein bitterer Vorgeschmack auf einen möglichen Machtzugewinn der SPÖ im Rathaus.

Michaela Frech (Bürgerforum) ist erschüttert: "So etwas hat es noch nie gegeben. Ein Tiefpunkt für die Demokratie in Steyr: Da verweigern drei Parteien, die alle in der Stadtregierung vertreten sind, schlichtweg die Diskussion. Noch schlimmer: Sie gefährden das freie Mandat jedes einzelnen Gemeinderates durch einen „Maulkorberlass“ der Fraktionsobleute, der zu Beginn der Sitzung durch den Bürgermeister offiziell bekanntgegeben wird. Wehret den Anfängen: Wer in der Demokratie schläft, läuft Gefahr, in der Diktatur zu erwachen:"

Die SPÖ Steyr dazu:

Wer die insgesamt 16 Tagesordnungspunkte zur Gemeinderatssitzung am 16.September betrachtet, wird erkennen, dass sich darunter gleich fünf! Anträge der Grünen befanden (vier Anträge von den Grünen eingebracht, ein Antrag von Neos, Frech und Grünen eingebracht).

Sämtliche Anträge („Kühler Stadtplatz“, „Projektevaluierung Westspange“, Grundsatzerklärung zur Klimakrise“, „Klimagerechte Raumordnung“ sowie „Standortkonzept für ein zukunftsfittes Steyr“) behandelten Wahlkampfthemen, die in dieser oder abgewandelter Form in den verschiedensten Wahlwerbebroschüren der politischen Parteien zur Gemeinderatswahl am 26. September abgehandelt werden.

Aus diesem Grunde und weil hier so offensichtlich die letzte Gemeinderatssitzung dieser Funktionsperiode parteipolitisch instrumentalisiert werden sollte, kamen auf Anregung der ÖVP die Fraktionen von SPÖ, FPÖ und ÖVP überein, zu diesen Anträgen keine Diskussionsbeiträge zu leisten.

Die Kritik, dass Bürgermeister Hackl den Rednerinnen und Redner immer wieder ins Wort gefallen sei und dass „hinausgekeppelt“ wurde, ist abstrus. Dem Bürgermeister steht das Recht zu, sich zu jedem Thema vom Vorsitz aus zu äußern. Von diesem Recht hat er – wie man sich beim Betrachten der RTV-Übertragung der Gemeinderatssitzung überzeugen kann – in Maßen Gebrauch gemacht. Und auch die Zwischenrufe (keppeln?) aus dem Auditorium erfolgten in überschaubarer Anzahl und keineswegs häufiger als das bei übrigen Debatten im Steyrer Gemeinderat der Fall ist.

Zur Kampfrhetorik „Maulkorberlass“ sei festgehalten, dass die Entscheidung, sich bei den genannten Tagesordnungspunkten nicht zu Wort zu melden, selbstverständlich in Abstimmung mit jedem einzelnen Mandatar und jeder einzelnen Mandatarin getroffen wurde. Durch diese Vorgangweise wurde jedenfalls erreicht, dass der Steyrer Gemeinderat von Grünen, Neos und Frau Mag. Frech nicht zur Wahlkampfarena umfunktioniert werden konnte.

Die Gemeinderatsfraktion der ÖVP Steyr dazu

Anträge, die eine Woche vor Neuwahl des Gemeinderates eingebracht wurden, sind seitens der ÖVP Steyr so nicht nachvollziehbar. Auch wenn der eine oder andere Antrag inhaltlich vielleicht sogar positiv zu beurteilen wären, so kann es nur als reines parteipolitisches Handeln bezeichnet werden, wenn diese ohne Einbindung der Parteien ÖVP, SPÖ und FPÖ kommentarlos und ohne den üblichen Vorberatungen in die Sitzung eingebracht werden.

Gerade für Themen, die auch die Zukunft von Steyr wesentlich prägen können, sind in Steyr gemeinderätliche Ausschüsse vorgesehen. Es ist somit nur mit parteipolitischem Handeln erklärbar, dass man mitten im Wahlwerben auf diese neue Art so eine mediale Bühne sucht oder braucht. Dies ist den handelnden Personen somit ja auch gelungen. Am 26. September 2021 wird der Gemeinderat neu gewählt. Dass man 1 Woche vor dieser Neuwahl noch mit Grundsatzbeschlüssen den dann neu gewählten Gemeinderäten/innen die detaillierte Richtung ihres Handelns vorgibt, ist sicher nicht unsere Art.

Vor allem die Grünen hatten in dieser Legislaturperiode 6 Jahre Zeit auch grüne Themen einzubringen. Da sie dies jedoch verabsäumten, hat stattdessen oftmals die ÖVP diese Rolle übernommen. Ich erinnere an die geforderte Grünfläche gegenüber dem Einkaufszentrum HEY oder auch den Kauf dieses Grundstückes für eine städteplanerische Begrünungs- und Erholungsfläche, übrigens mit Ablehnung der Grünen. Ebenso hat sich die ÖVP in jeglichen neuen Bebauungsplänen für noch mehr Grün- und Erholungsflächen eingesetzt, setzte sich immer für grüne straßenbegleitende Schutzzonen ein, trat - ebenfalls entgegen der Grünen - auch gegen geplante überdimensionale Hochhäuser auf und war maßgeblich verantwortlich für den Bau der größten Steyrer Photovoltaikanlage im Reinhaltungsverband Steyr. Wir tun es einfach, und reden nicht nur darüber.