Wirtschaft & Politik

Stadt trifft Sicherheitsvorkehrungen für Wahlsonntag

STEYR. Die Stadt Steyr ist in 61 Wahlsprengel unterteilt. Jeder Sprengel hat sein eigenes Wahllokal – es ist jedoch möglich, dass in einem Gebäude mehrere Wahllokale untergebracht sind. Selbstverständlich wird bei der Abwicklung der bevorstehenden Landtags-, ...

... Gemeinderats- und Bürgermeister*inwahl größtes Augenmerk auf die Sicherheitsvorkehrungen betreffend Coronavirus gelegt. So werden beispielsweise sämtliche Wahlleiterinnen und Wahlleiter angehalten, die in einem Schutzkonzept zusammengefassten Empfehlungen umzusetzen und die Hygiene-Richtlinien strikt einzuhalten.



„Wir sind bemüht, den Wahlsonntag für alle Beteiligten so sicher wie nur möglich zu gestalten. Jede Wählerin und jeder Wähler kann eigenverantwortlich dazu beitragen, indem sie bzw. er im Wahllokal Abstand hält und eine FFP2-Schutzmaske trägt“, appelliert Vizebürgermeister Markus Vogl an die Bevölkerung, gut geschützt vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. In den Wahllokalen steht ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung, selbstverständlich werden die Kugelschreiber steril gereinigt. Wer seinen eigenen Stift mitbringen möchte, kann dies gerne tun.



Wahlkarten noch bis 24. September zu beantragen

Steyrer Wahlberechtigte, die bei der Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeister*inwahl am 26. September nicht ins Wahllokal kommen können, haben die Möglichkeit, bei der Fachabteilung für Statistik, Wahlen und Einwohnerwesen des Magistrates eine Wahlkarte zu beantragen. Und zwar mündlich (persönlich, nicht telefonisch) bis spätestens Fr, 24. September, 12 Uhr. Kontakt: Rathaus, Stadtplatz 27, im Innenhof rechts; zwischen 8 und 12 Uhr; E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , Tel. 575-231. Bitte einen amtlichen Lichtbildausweis mitbringen. Auch eine digitale Anforderung der Wahlkarte ist möglich: www.wahlkartenantrag.at (bis Mi, 23.59 Uhr). Bei elektronischer Antragstellung mittels qualifizierter elektronischer Signatur benötigt man keine weiteren Dokumente.



Bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am kommenden Sonntag sind 28.838 Steyrerinnen und Steyrer wahlberechtigt, bei der Landtagswahl sind es 26.234. In Steyr sind die Wahllokale von 8 bis 16 Uhr geöffnet. In den drei Steyrer Altenheimen auf der Ennsleite, in Münichholz und auf dem Tabor sind barrierefreie Wahllokale eingerichtet – hier können körperlich beeinträchtigte Menschen mit einer Wahlkarte ihr Stimmrecht ausüben.