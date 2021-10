Wirtschaft & Politik

Landesrätin Gerstorfer gratuliert zu erfolg­reichen Wahlen in Steyr und Steyr-Land

STEYR/STEYR-LAND. „Die SPÖ hat in Steyr ein hervorragendes Wahlergebnis geschafft und im ersten Wahlgang ist es Markus Vogl gelungen, Bürgermeister zu werden“, betonte Birgit Gerstorfer. Die Landesrätin und Vorsitzende der SPÖ Oberösterreich war am 1. Oktober in Steyr und in Sierning, um persönlich zu gratulieren ...

Markus Vogl, der designierte Bürgermeister von Steyr hatte am Wahlsonntag mit 51,71 Prozent bzw. 8427 Stimmen die Bürgermeister-Direktwahl gewonnen. Markus Vogl: „Auch als SPÖ haben wir alle Wahlziele erreicht: Wir haben ein Mandat dazugewonnen und den fünften Stadtsenatssitz zurückgeholt.“ Birgit Gerstorfer: „Es ist das Ergebnis eines durchdachten und sehr engagiert geführten Wahlkampfes, dass sich Markus Vogl trotz weiterer sechs BewerberInnen auf Anhieb als neuer Steyrer Bürgermeister etablieren konnte. Dazu kommen seine persönliche Integrität und seine hohe Qualifikation fürs Bürgermeisteramt.“

Sabine Engleitner-Neu, sie ist stv. SPÖ-Bezirksvorsitzende, zieht nun in den Landtag ein, sie sagt: „Ich habe sowohl in Steyr als auch in Steyr-Land einen ausgesprochen teamorientierten Wahlkampf erlebt, das hat sicher zum guten Abschneiden beigetragen.“ Sie hat insgesamt 2002 Vorzugsstimmen bekommen. In Steyr hatte die SPÖ bei der Landtagswahl 31,52 Prozent erhalten, in Steyr-Land 19,9 Prozent. „Beides sind beachtliche Ergebnisse mit einem jeweils deutlichen Plus“, so Birgit Gerstorfer. In Steyr hatte die SPÖ auf Landesebene um 2,93 Prozentpunkte zugelegt, in Steyr-Land um 1,29 Prozentpunkte.

Markus Vogl: „Sabine Engleitner-Neu wird die gesamte Region mit Fachwissen und persönlichem Engagement im Landtag vertreten, wir haben nun wiederum eine starke Persönlichkeit als unsere Botschafterin auf Landesebene.“ Beide, Vogl und Engleitner-Neu, betonten zudem die sehr gute Zusammenarbeit mit Birgit Gerstorfer.

Glückwunsch an erfolgreiche SPÖ-Gemeinden

In Steyr-Land hatte die Sozialdemokratie am 26. September in vielen Gemeinden ausgezeichnet abgeschnitten. Alle fünf BürgermeisterInnen wurden eindeutig gewählt bzw. im Amt bestätigt: Gerhard Klaffner (Weyer), Michael Schwarzlmüller (Reichraming), Günther Steindler (Ternberg), Daniela Chimani (Pfarrkirchen) und Richard Kerbl (Sierning). Birgit Gerstorfer strich heraus, dass sich die Direktwahlergebnisse im Bezirk sehen lassen können.

Zum Teil, so Gerstorfer, hatte die SPÖ in etlichen Gemeinden sehr hohe Zugewinne erreichen können. Exemplarisch nannte sie Dietach und Aschach. In Dietach hatte die SPÖ 10,11 Prozentpunkte dazugewonnen. Dem roten Bürgermeisterkandidaten Christoph Winkler war im Vergleich zu 2015 sogar ein Plus von mehr als 17 Prozentpunkten gelungen. In Aschach hatte die SPÖ um 10,38 Prozentpunkte zugelegt. „Hans-Jürgen Koch erreichte in Aschach an der Steyr mit 42,81 Prozent und einem Plus von 13,49 Prozentpunkten ein wirklich beachtliches Ergebnis bei der Direktwahl“, so Birgit Gerstorfer, „ich danke allen, die sich so intensiv in unseren Wahlkampf eingebracht hatten.“