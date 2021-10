Wirtschaft & Politik

Neuer Bezirks­vorstand von Frau in der Wirt­schaft Steyr-Stadt

STEYR. Vor Kurzem wurde DI Bettina Riegler von der Riegler Metallbau GmbH als neue Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Steyr-Stadt einstimmig für die nächsten fünf Jahre gewählt. Die Neuwahl wurde von Margit Angerlehner, Frau in der Wirtschaft - Landesvorsitzende, durchgeführt ...

Ein besonderer Dank gilt den Vorgängerinnen Mag. Bettina Stelzer-Wögerer (Wögerer GmbH) und Gerda Luhamer (Rudolf Aigner GmbH).

Mit der Neuwahl zur Bezirksvorsitzenden hat DI Bettina Riegler die Nachfolge von Mag. Bettina Stelzer-Wögerer angetreten. Bettina Riegler und ihr neues Vorstandsteam werden den erfolgreichen Weg von Mag. Bettina Stelzer - Wögerer mit neuen Ideen und Impulsen weitergehen.

Als Bezirksvorsitzende wird sie von Sabrina Sammwald (Rudolf Vazansky GmbH) sowie Birgit Adelsmayer-Prokop (Hotelausstattung Prokop) vertreten. Monika Brandner (Der Nischenladen eU) sowie Elisabeth Angerer-Schmidt (Blumen & Gärtnerei Angerer) machen das Team komplett. Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig als Frau in der Wirtschaft eine starke Stimme nach außen zu haben. Ziele sind unter anderem, Themen aufzuzeigen, die Unternehmerinnen bewegen und sich als Interessenvertretung dafür einzusetzen, so DI Bettina Riegler.