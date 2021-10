Wirtschaft & Politik

JUNOS OÖ: Große Ziele für die Jugendpolitik

Im Rahmen einer Landesmitgliederversammlung am 09. Oktober stellten sich die Jungen Liberalen NEOS (JUNOS) in Oberösterreich neu auf. Im neuen Landesvorstand ist auch die Steyrerin Katharina Oberholzer vertreten, welche als Mitglied für Mitglieder- und Regionenbetreuung in Oberösterreich mitarbeiten wird ...

"Wir müssen uns mutig in Richtung Zukunft wenden. Dafür setzten wir JUNOS als liberale Jugendorganisation auf unsere Grundwerte wie Freiheit und Eigenverantwortung. Als starke Stimme für eine liberale Demokratie wollen wir in der kommenden Periode viele junge Menschen für JUNOS begeistern. Gestärkt durch das Ergebnis der Landtags- und Gemeinderatswahlen wollen wir vor allem in den Regionen ein Wachstum unserer Organisation erzielen.", so Katharina Oberholzer.



MEHR GEHÖR FÜR DIE JUGEND

Die Rolle des frisch gewählten Landesvorsitzendes der Jungen NEOS (JUNOS) übernimmt Stefan Burgstaller. Der Linzer findet, dass gerade während der Coronakrise die Jugend im Land mehr Gehör finden muss: „Keine Freunde treffen, mangelnde Perspektiven, fehlende Routine – Seit Beginn der Pandemie geht es vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen psychisch nicht gut. In einer Zeit Melancholischer-Biedermeier-Manier muss der Blick in die Zukunft gerichtet werden und Angelegenheiten für Soziales, Jugend und Sport in die Hand genommen und in einen Neustartplan gegossen werden, damit die Jungen nicht auf der Strecke zurückbleiben.



Die JUNOS werden in Oberösterreich stärker aktiv werden, um die Jugend gezielter zu fördern und Lösungen am Puls der Zeit zu schaffen.



LANDESVORSTAND

Neben Katharina Oberholzer und Stefan Burgstaller besteht der neue Landesvorstand aus dem stellvertretenden Landesvorsitzenden Lukas Ginziger, der Landesgeschäftsführerin Laura Felder, den weiteren Vorstandsmitgliedern Leonie Arlt und David Zandonelli sowie den kooptiertem Mitgliedern Lorenz Bacher und Emre Kaya.