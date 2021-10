Wirtschaft & Politik

SPÖ Stadtsenatsteam in geheimer Wahl bestätigt

STEYR. „Unser SPÖ-Team, mit welchem wir im Wahlkampf erfolgreich waren, ist von der Stadtdelegiertenversammlung mit großer Mehrheit in einer geheimen Wahl bestätigt worden“, sagt der designierte Bürgermeister, Markus Vogl ...

„Anna-Maria Demmelmayr als 1. Vizebürgermeisterin, Michael Schodermayr als 2. Vizebürgermeister, sowie Katrin Auer und Christian Baumgarten als Stadträte werden bei der Gemeinderatssitzung am 4. November angelobt und die SPÖ im Stadtsenat vertreten.“

Markus Vogl wurde bei der Bürgermeisterdirektwahl am 26. September mit 8427 Stimmen (51,71 Prozent) zum Bürgermeister gewählt. Er sagt: „Ich danke für dieses Vertrauen. Gemeinsam mit meinem Team freue ich mich schon sehr darauf, in die neue Funktionsperiode zu starten.“ Die Ziele welche sich das Team vorgenommen hat sind sehr ambitioniert. Damit diese realisiert werden können, wird auch weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen im Gemeinderat gesetzt. Als neu gewähltem Fraktionsvorsitzenden werde Christian Baumgarten hier eine wichtige Rolle zukommen, Unterstützung erhält er dabei von Thomas Kaliba und Anna-Maria Demmelmayr, so Markus Vogl.