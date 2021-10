Wirtschaft & Politik

News aus dem Rathaus: 22. Okt. 2021

STEYR: Stadtbetriebe: Photovoltaik auf Flugdächern: Die Stadtbetriebe Steyr (SBS) planen, auf zwei Flugdächern im Bereich des Betriebsgeländes Photovoltaik-Anlagen zu errichten. Dazu müssen die Flugdächer allerdings verstärkt werde ...

Diese Arbeiten sollen von den Kommunalbetrieben Steyr zum Preis von etwa 63.000 Euro durchgeführt werden. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, diesen Betrag freizugeben. Das Projekt wird auch vom Land Oberösterreich gefördert.



Bauprojekte günstiger als geplant

Drei Bauprojekte der Stadt sind günstiger als geplant abgeschlossen worden: Bei der Sanierung der Rathaus-Fassade sind etwa 14.000 Euro eingespart worden. Ursprünglich hat man etwa 299.000 Euro berechnet. Der Einbau des Brandschutzes in der Punzerschule im Stadtteil Münichholz ist um etwa 40.000 Euro günstiger geworden (ursprüngliche Berechnung etwa 594.000 Euro). Die Kosten für den Einbau des Brandschutzes in der Neuen Mittelschule und Neuen Musikmittelschule Promenade haben sich um etwa 6800 Euro reduziert (ursprüngliche Summe knapp 799.000 Euro). Der Stadtsenat genehmigt die Schlussberichte.



Kirche Münichholz: Stadt fördert Sanierung von Parkplatz

Die Pfarre Steyr-Münichholz hat den Parkplatz im Bereich der Kirche sowie die Zufahrt zum Kindergarten und Pfarrhof um etwa 37.000 Euro saniert. Die Stadt fördert dieses Projekt mit insgesamt 10.000 Euro, ausbezahlt in zwei Jahresraten zu je 5000 Euro. Der Stadtsenat gibt diese Beträge frei. Parkplatz und Zufahrtsbereich gehören zur denkmalgeschützten Anlage und sind im Jahr 1966, zeitgleich mit der Neuen Pfarrkirche Münichholz und dem Pfarrzentrum, fertiggestellt worden.



Wohnheim Blumauergasse: Stadt plant Förderung

Die Stadt Steyr plant, den Umbau des Hauses Blumauergasse 26 in ein Wohnheim für Studierende zu fördern. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, dafür 80.000 Euro freizugeben, aufgeteilt auf zwei Jahresraten zu je 40.000 Euro.

Die gemeinnützige Bau- und Siedlungsgesellschaft Familienwohnbau hat das historische Gebäude, auch Objekt X genannt, in Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt und der Abteilung Altstadterhaltung des Steyrer Magistrates revitalisiert. Die Investitionssumme: zehn Millionen Euro. Im neu gestalteten Haus stehen 87 Zimmer zur Verfügung, verteilt auf drei Geschoße. Im Objekt X, ehemals ein Teil der Österreichischen Waffenfabriksgesellschaft, hat man früher das legendäre Waffenrad hergestellt. Die erhaltenen Bereiche des Hauses sind ab 1890 geplant worden. Der weitläufige Bau besteht aus mehreren Trakten. Typisch für Industriebauten sind dabei die segmentbogenförmigen Fenster und Türöffnungen sowie die Walmdächer (Segmentbögen sind flacher als Halbkreisbögen, Walmdächer sind auch auf der Giebelseite geneigt). Am 18. Juni 2019 hat man das Objekt unter Denkmalschutz gestellt.



E-Scooter: Probebetrieb wird verlängert

Als Probebetrieb stehen in Steyr seit 1. Juli 2020 E-Scooter zum Ausleihen bereit. Nun soll dieser Probebetrieb nochmals bis 30. April 2022 verlängert werden. Dazu ist geplant, eine Vereinbarung mit der Verleihfirma abgeschlossen werden. Der Stadtsenat hat einen dementsprechenden Beschluss gefasst.



Gleink: Schutzwege werden saniert

Im Bereich der Kreuzung Gleinker Hauptstraße mit Klosterstraße und Safrangarten werden vier Schutzwege saniert. Der Stadtsenat gibt dafür knapp 27.000 Euro frei.



Arbeiten an Reststoff-Deponie

Für Arbeiten im Bereich der Reststoff-Deponie im Stadtteil Hausleiten gibt der Stadtsenat 26.659 Euro frei. Die Steyrer Reststoff-Deponie soll ausgebaut werden. Die jetzt durchgeführten Arbeiten dienen der Vorbereitung des Ausbaus.



Stadt kauft historische Dokumente

Die Stadt Steyr kauft um 30.000 Euro historische Dokumente, die Einblicke in das Leben der Familien Werndl, Lamberg und Imhof bieten. Die Dokumente stammen hauptsächlich aus der Zeit zwischen 1860 und 1920, es sind aber auch Urkunden aus dem 16. Jahrhundert dabei.



201.000 Euro für Familienhilfe

Die Stadt plant, 201.000 Euro für die Familienhilfe im Jahr 2022 bereitzustellen. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, einen dementsprechenden Beschluss zu fassen. Die Familienhilfe wird von der Caritas durchgeführt. Dabei werden Eltern oder Elternteile in schwierigen Situationen unterstützt.