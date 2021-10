Wirtschaft & Politik

Forderteam kommt in die Bezirke zum EU-Förderlunch

KIRCHDORF. Das Förderteam international der Business Upper Austria kommt in die Bezirke. Den Startschuss machen Ried und Kirchdorf, weitere Termine sind in Planung. Förderprogramme erleichtern wesentlich die Finanzierung und Verwirklichung von innovativen Ideen ...

Haben Sie bereits Erfahrungen mit regionalen/nationalen Förderungen vom Land Oberösterreich, FFG o.ä.? Dann sind Sie vielleicht bereit für den nächsten Schritt in Richtung EU-Programme, welche mit attraktiven Barzuschüssen ausgestattet sind und noch zahlreiche andere Vorteile haben. In der abgelaufenen EU-Förderperiode (Programm Horizon 2014-2020) floßen beachtliche 130 Mio. € Fördergeld an oö. Organisationen – über 50% davon gingen an Unternehmen, darunter auch zahlreiche KMU – hier ausgewählte Beispiele

Weitere Unternehmensbeispiele aus OÖ:  Hexcel Composites GmbH & Co.KG (Neumarkt/H.)

Ökofen (Niederkappel)

Hargassner Ges mbH (Wenig/I.)

E+E Elektronik GmbH (Engerwitzdorf)

Greiner Bio-One Diagnostics GmbH

KTM Innovation GmbH (Wels)

Informationen, Praxisbericht & Lunch

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um erste Schritte in der EU-Förderwelt zu machen und im entspannten und kulinarischen Rahmen das neue Programm kennenzulernen sowie einem Bericht aus der Praxis zu lauschen. Die ersten Ausschreibungen sind bereits geöffnet! Das Förderteam international der Business Upper Austria präsentiert ausgewählte, attraktive Programme, die für Neueinsteiger interessant sein könnten.

Zielgruppe

Die Veranstaltung richtet sich an oö. Unternehmen aller Größen mit Visionen, innovativen Ideen und der Bereitschaft, grenzüberschreitend zu kooperieren und zu wachsen. Vorkenntnisse zu EU-Programmen sind von Vorteil, aber nicht nötig.

Termine: