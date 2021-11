Wirtschaft & Politik

OÖ Seniorenbund Bezirk Steyr-Stadt: Ursula Voglsam mit hundert Prozent als Bezirksobfrau bestätigt

STEYR. Beim Bezirkstag des Seniorenbundes Steyr Stadt wurde die Bezirksobfrau Ursula Voglsam, die zugleich als Stellvertreterin von Landesobmann LH a.D. Dr. Josef Pühringer tätig ist, in Anwesenheit von OÖVP Stadtparteiobfrau Judith Ringer ...

... mit hundertprozentiger Zustimmung in ihrer Funktion bestätigt. Auch die Vorstände der Bezirks- wie auch der Ortsgruppe wurden einstimmig gewählt. Damit wurden von Seiten des Seniorenbundes Steyr Stadt die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt.



„Eine solch hohe Zustimmung zeigt, dass die Seniorenvertretung des Bezirkes Steyr Stadt eine sehr gute Arbeit leistet und dass mit Ursula Voglsam an der Spitze dies auch weiterhin der Fall sein wird. Ich möchte unserer Ursula zur Bestätigung in ihrer Funktion als Bezirksobfrau sehr herzlich gratulieren. Sie hat in den letzten Jahren gezeigt, dass sie das Amt der Obfrau mit Verantwortung und Fleiß ausübt. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle auch bedanken.“, so Landesobmann LH a.D. Dr. Josef Pühringer. Auch Landesgeschäftsführer Mag. Franz Ebner reiht sich in die Reihe der Gratulanten ein: „Ich gratuliere zur gelungenen Wahl und freue mich weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit.“