Wirtschaft & Politik

Weiterer Award für das Coworking Space in Sierning!

SIERNING. Das Coworking Space „Das Franzi – Old school.New work” hat es beim diesjährigen CBRE Office of the Year Award (kurz: OOTY) unter die 10 Finalisten geschafft und somit bereits den zweiten Award innerhalb eines Jahres nach Sierning geholt ...

Seit 2016 werden beim CBRE OOTY Award jährlich Österreichs beste und innovativste Arbeitsplätze in den Kategorien Jungunternehmen, Kleinunternehmen, Mittelunternehmen, Großunternehmen und Co-Working Space gesucht. Auch „Das Franzi“ in Sierning, welches in Kooperation von Frau in der Wirtschaft Steyr mit der Raiffeisenbank Region Sierning-Enns ins Leben gerufen wurde, konnte die Fachjury überzeugen. Die Verleihung des Awards fand am 7. Oktober im Augustinertrakt der Nationalbibliothek statt.



Nähere Details zum CBRE OOTY Award:

https://www.cbre.at/de-at/ueber-cbre/media-center/cbre-office-of-the-year-award-das-sind-oesterreichs-beste-bueros



Nähere Details zum Coworking Space:

www.dasfranzi.at