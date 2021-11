Wirtschaft & Politik

SP-Ab­ge­ord­nete sieht Total­ver­sa­gen des Landes­haupt­mannes

STEYR/OÖ. „Wenige Tage, nach denen es endlich PCR-Gurgeltests zum Abholen im Supermarkt gibt, bekomme ich Rückmeldungen aus der Bevölkerung, die wieder einmal vom Totalversagen des Landeshauptmannes zeugen“, so SPÖ-Landtagsabgeordnete Sabine Engleitner-Neu ...

„Lange Schlangen und viel zu wenig Tests. Das ist hochgradig unprofessionell“, so Engleitner-Neu. Sie hält zudem fest: Lange genug habe man Zeit gehabt, sich um eine ordentliche PCR-Test-Infrastruktur zu kümmern. In der Bundeshauptstadt sei „alles gurgelt“ schon lange etabliert und hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen. „Der Stelzer-Lockdown steht vor der Tür. Aber dieser allein, wird das Problem nicht lösen. Es braucht mindestens fünf Impfstraßen in jedem Bezirk, einen stärkeren Fokus auf den Schutz in den Schulen und endlich überall PCR-Tests, die auch überall verfügbar sind“, so die SPÖ-Landtagsabgeordnet aus Steyr.

Hervorragende Zusammenarbeit von Magistrat und Rotem Kreuz

Sabine Engleitner sagt zudem: „In Steyr ist das PCR-Testangebot aufgrund hervorragender Zusammenarbeit von Magistrat und Steyrer Rotem Kreuz sieben Tage pro Woche verfügbar! Bekannt ist auch, dass die ebenfalls gemeinsam von Magistrat und Rotem Kreuz betriebene Impfstraße sehr gut angenommen wird, hier arbeiten auch viele ÄrztInnen mit. Weil die Steyrer Test- und Impfstrategie sehr gut durchdacht ist, kommen auch viele von anderswo hierher.“

Eine öffentliche Test- und Impfstraße ist in Steyr im Reithoffer-Amtsgebäude angesiedelt.