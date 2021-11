Wirtschaft & Politik

Sozialistische Jugend OÖ: Steyrerin im neuen Landesvorstand vertreten

PICHLING. Auf der 65. Landeskonferenz der Sozialistischen Jugend (SJ) Oberösterreich im Volkshaus Pichling wurde erstmals bei einer Direktwahl allen Mitgliedern die Möglichkeit gegeben den Landesvorsitz zu wählen ...

Dabei wurde die 20-Jährige Eva Reiter aus Attnang-Puchheim mit 91,4 % zur neuen Landesvorsitzenden gewählt. Die Konferenz selbst fand unter strengen Corona-Schutzmaßnahmen, mit verpflichtenden PCR Tests und Testangeboten vor Ort für alle Anwesenden, statt.



Besonders erfreulich ist, dass mit der 19-jährigen Fachsozialbetreuerin Nicole Riegler auch eine Person aus dem Bezirk Steyr-Land vertreten ist und sich in der SJ OÖ für die Interessen der jungen Menschen aus dem Bezirk einsetzen wird. Der 24-Jährige aus Rainbach i. M. stammende Mario Pilgerstorfer wurde mit 97,9 % in seinem Amt als Landessekretär bestätigt.



Die Landeskonferenz stand unter dem Motto „Take back the streets!“. „Während es die Regierung bis heute nicht geschafft hat Maßnahmen zu treffen, um die Pandemie zu bekämpfen, leiden die Menschen täglich unter den Folgen dieser. Rechtsextreme und Corona-SchwurblerInnen nutzen die Ängste und Sorgen der Menschen für ihre Verschwörungsmythen und um menschenverachtende Politik zu betreiben. Es ist längst an der Zeit den öffentlichen Raum – egal ob auf der Straße oder im digitalen Netz – zurückzugewinnen und aufzuzeigen, dass es einen solidarischen Weg aus der Krise braucht! Das bedeutet auch, dass in unserer Gesellschaft endlich Konzerne und Reiche für die Kosten der Krise bezahlen müssen. Anstatt jene die tagtäglich, für die Profite von den Superreichen, arbeiten“, gibt sich Reiter motiviert.



Riegler ergänzt: „Es braucht junge, kritische Menschen, die sich gemeinsam für ihre Interessen einsetzen. Denn nur so können wir etwas verändern und das ist nicht nur in der derzeitigen Pandemie, mit all ihren Auswirkungen so. Es gibt viele Dinge, für die es sich als junge Person zu kämpfen lohnt: ausreichend Jugendfreiräume, leistbarer Wohnraum, eine längst überfällige Arbeitszeitverkürzung, der Kampf gegen die Klimakrise oder der Einsatz gegen Rassismus, Sexismus und Diskriminierung. Als Sozialistische Jugend sind wir Anlaufstelle für alle, die das Gefühl haben, dass unserer Gesellschaft nicht gerecht ist, die etwas zum Positiven verändern und sich für ihre Interessen einsetzen wollen.“



Neben den Delegierten nahmen auch zahlreiche Gäste, wie die Landesparteivorsitzende der SPÖ OÖ Birgit Gerstorfer, der Klubobmann der SPÖ OÖ Michael Lindner, Nationalratsabgeordnete Sabine Schatz, Landtagsabgeordneter und Jugendsprecher Mario Haas und der SJ Verbandsvorsitzende Paul Stich an der Konferenz teil.

