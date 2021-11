Wirtschaft & Politik

Stadträtin Katrin Auer als SPÖ-Bezirksvorsitzende designiert

STEYR. Die Steyrer Stadträtin Katrin Auer wurde als SPÖ-Vorsitzende im Bezirk designiert. Die 47-jährige Historikerin und Politologin folgt damit auf Andreas Brich, der diese Funktion aufgrund von gestiegenen gewerkschaftlichen Aufgaben zurückgelegt hat ...

Gleichzeitig wurde sie als künftige Spitzenkandidatin für eine Nationalratswahl nominiert. Beide Beschlüsse wurden am 15. November sowohl im Bezirksvorstand als auch im Ausschuss einstimmig gefasst.



„Ich danke für dieses sehr große Vertrauen und werde mich ab sofort intensiv den neuen Aufgaben widmen“, so Katrin Auer. In den Gremien wurde festgehalten, dass eine Kandidatur für den Nationalrat keinen Einfluss auf die Tätigkeit als Kultur-Stadträtin bzw. auf das Stadtsenatsmandat hat. „Das einstimmige Abstimmungsergebnis zeigt, dass Katrin Auer die absolut richtige Persönlichkeit ist, um den Bezirk zu vertreten“, so Steyrs Bürgermeister Markus Vogl.



Bei einer Bezirkskonferenz im Frühjahr wird sich die neue SPÖ-Chefin einer geheimen Abstimmung stellen.